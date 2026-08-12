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Firozabad News: दो बाइकों की भिड़ंत में बेटे की मौत, मां घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: मैनपुरी में दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक सनी की मौत हो गई। उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। यह हादसा मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र में हुआ जब वे अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया।

Firozabad News: दो बाइकों की भिड़ंत में बेटे की मौत, मां घायल

Firozabad News: दो बाइकों की भिड़ंत में मैनपुरी के एक युवक की मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है। मैनपुरी के थाना घिरोर के गांव मुगलपुरा निवासी सनी पुत्र सुधीर कुमार मंगलवार की शाम को अपनी मां के साथ अरांव थाना क्षेत्र के गांव नगला नरैनी निवासी बुआ के घर आ रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में सनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई।

घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दो बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है।

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