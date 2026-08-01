Firozabad News: हितलाभ की धनराशि पाकर खिल गए कामगारों के चेहरे

Firozabad News: फिरोजाबाद में आयोजित समारोह में 1000 लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3.80 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। विधायक मनीष असीजा ने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। लेबर अड्डा योजना के अंतर्गत शहर में दो स्थानों का चयन किया गया। सभी श्रमिकों से पंजीकरण कराने की अपील की गई।

Firozabad News: फिरोजाबाद। नगर में आयोजित समारोह में हित लाभ की धनराशि पाकर कामगारों के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम में करीब 1000 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3. 80 करोड़ रुपए की धनराशि का लाभ दिलाया। शनिवार को नगर में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड , श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फिरोजाबाद क्लब पर किया। कार्यक्रम में मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के लगभग 700 लाभार्थी एवं अन्य श्रमिकगण उपस्थित रहे। 1002 लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 3.80 करोड़ की धनराशि पोर्टल के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक, फिरोजाबाद द्वारा भेजी गई।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के सदर विधायक मनीष असीजा ने लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक पहुँचाना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं में पात्र श्रमिकों का उदारता पूर्वक सत्यापन किया जाए। किसी आवेदन को निरस्त करने से पूर्व संबंधित श्रमिक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए।

लेबर अड्डा योजना विधायक ने लेबर अड्डा योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत शहर फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा दो स्थानों का चयन किया जा चुका है। जिसमें नगला बरी चौराहा, नसीरगंज जाटवपुरी एवं औद्योगिक आस्थान, नगला भाऊ पर लेबर अड्डा बनाया जाएगा। यहां पर कामगारों को विभिन्न तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

श्रमिकों के लिए जानकारी भाजपा महानगर अध्यक्ष डा सतीश दिवाकर ने श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार ने श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक अपना पंजीकरण, नवीनीकरण एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन अपने निकटस्थ जन सुविधा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। यदि किसी श्रमिक को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर, सुनील शर्मा, सत्यवीर गुप्ता, अनुपाम शर्मा, श्रम विभाग से विनीत त्रिपाठी, मनीष कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, जगत पाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भवानी शंकर, महेश कुमार, गजेन्द्र पाल, राकेश कुमार, अमन अग्रवाल, विनायक पचौरी, गजेन्द्र सिंह, गिरिराज किशोर, सचिन, अजय पाल, रितिक कुमार आदि शामिल रहे।