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Firozabad News: खेत से लौट रहे मां-बेटे से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: किसान पंकज, मां विमला देवी और मामा रनवीर सिंह पर गांव के चार लोगों ने हमला कर दिया। घटना तब हुई जब वे खेत से लौट रहे थे। हमले में मां-बेटे को गंभीर चोटें आईं और आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

Firozabad News: खेत से लौट रहे मां-बेटे से मारपीट

Firozabad News: थाना नारखी के नगला कूम निवासी पंकज का कहना है कि वह शनिवार को अपने खेत पर काम कर वापस लौट रहा था। उसके साथउसकी मां विमला देवी एवं मामा रनवीर सिंह भी थे। मार्ग में गांव के नेत्रपाल, गुलशन, नरेश एवं धर्मपाल ने उन पर हमला बोल दिया। इसमें मां-बेटे को गंभीर चोट आई है। आरोपी जान से मारने की धमकी भी दे।

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