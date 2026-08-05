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Firozabad News: दबंगों ने रास्ते में रोककर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना रसूलपुर में पप्पू निजामुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा अहसान काम पर जा रहा था, तभी नाजिम कुरैशी ने उसे रोका और गाली दी। विरोध करने पर नाजिम ने अहसान के साथ मारपीट की और उसे सिर में चोट पहुंचाई।

Firozabad News: दबंगों ने रास्ते में रोककर पीटा

Firozabad News: थाना रसूलपुर में पप्पू पुत्र निजामुद्दीन निवासी ताड़ों वाली बगिया मोमिन नगर ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसका बेटा अहसान काम पर जा रहा था। तभी नाजिम कुरैशी ने उसको रोका और गाली गलौज की। जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसके सिर में चोट पहुंचा दी।

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