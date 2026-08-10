Firozabad News: घर में घुसकर भाई बहन को बेरहमी से पीटा
Firozabad News: थाना नसीरपुर के गांव धनपुरा में दो युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके बेटे और बेटी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला खेत में काम कर रही थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Firozabad News: थाना नसीरपुर के गांव धनपुरा में दो युवकों ने एक महिला के घर में घुसकर उसके बेटे बेटी से गाली गलौज कर मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवती पत्नी भगवान दास निवासी धनपुरा थाना नसीरपुर अपने खेत पर काम करने के लिए गई थी। उसी समय रामशंकर पुत्र महताव, सुपात्र पुत्र वीरी सिंह ने उसके घर पर आकर बेटी वंदना, बेटा दीपक को साथ गाली गलौज की। जब उन्होंने विरोध किया तो भाई बहन के साथ जमकर मारपीट कर दी। भाई बहन का शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
यह देखकर आरोपियों ने धमकी दी कि अगर थाने में शिकायत की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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