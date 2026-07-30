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Firozabad News: निरीक्षण में मिला कूड़े का अंबार, बंद थी ट्रोमल मशीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद के चनौरा स्थित खत्ताघर में ट्रोमल मशीन बंद होने से कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है। अपर नगर आयुक्त ने सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया और कहा कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गायब मिले और स्थिति गंभीर बताई गई।

Firozabad News: निरीक्षण में मिला कूड़े का अंबार, बंद थी ट्रोमल मशीन

Firozabad News: फिरोजाबाद। चनौरा स्थित खत्ताघर पर ट्रोमल मशीन बंद होने से कूड़े का निस्तारण होने के कारण अपर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सुपरवाइजर को नोटिस जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मशीन बंद होने के कारण एमआरएफ सेंटर की स्थिति बेहद खराब पाई गई। अनियमितताएं भी मिलीं जिनको तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक थे।

निरीक्षण की स्थिति

अपर नगर आयुक्त अजय कुमार ने चनौरा स्थित खत्ताघर का व्यापक रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ट्रोमल मशीन बंद होने के कारण कूड़ा निस्तारण होते नहीं मिला जिसके कारण जगह-जगह कूड़े ढेर लगे मिले। इसके अलावा मौके पर सुपरवाइजर इब्राहिम ख़ाकसार भी नहीं मिला जिस पर अपर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। लापरवाही के चलते सड़कों पर काफी मात्रा में कूड़ा-कचरा फैला पाया गया। निरीक्षण के दौरान कई अन्य कर्मचारी भी गायब मिले। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर है जल्द ही कमियों में सुधार लाया जाए।

नगर आयुक्त के निर्देश

नगर आयुक्त प्रशांत नागर के निर्देश पर निरीक्षण किया था। सुपरवाइजर को नोटिस जारी करते हुए जल्द स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त के साथ खाद्य एवं स्वच्छता निरीक्षक मनोज कुमार भी मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

किस अधिकारी ने चनौरा स्थित खत्ताघर का निरीक्षण किया?
अपर नगर आयुक्त अजय कुमार ने चनौरा स्थित खत्ताघर का निरीक्षण किया।
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