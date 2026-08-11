Firozabad News: एमआइसीयू वार्ड में वृद्ध की मौत
Firozabad News: जिला अस्पताल के एमआईसीयू वार्ड में एक 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध की कैंसर के इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को ट्रामा सेंटर में भर्ती किए जाने के बाद, उसकी स्थिति बिगड़ गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा और परिजनों को सूचना दी।
Firozabad News: मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में के एमआईसीयू वार्ड में वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। रविवार को ट्रामा सेंटर में कैंसर रोग से पीड़ित एक 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमआईसीयू वार्ड के लिए रेफर कर दिया था। वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। जहां रविवार देर रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। परिजन साथ नहीं होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने शव को पोस्टर्माटम के लिए मोर्चरी में रखवाते हुए इलाका पुलिस को सूचना दे दी।
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