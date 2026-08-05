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Firozabad News: वृद्ध की उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला के 65 वर्षीय सुनील कुमार की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और पेट फूलने की समस्या से ग्रस्त थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा है।

Firozabad News: वृद्ध की उपचार के दौरान मौत

Firozabad News: दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला निवासी 65 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र नाथूराम पिछले कई दिन से बीमार था। परिजनों ने दो दिन पूर्व उसे मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार रात वार्ड में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक अविवाहित था। मृतक के भतीजे नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें पेट फूलने की समस्या थी। जिसके चलते उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि एक वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

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