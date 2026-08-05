Firozabad News: वृद्ध की उपचार के दौरान मौत
Firozabad News: दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला के 65 वर्षीय सुनील कुमार की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और पेट फूलने की समस्या से ग्रस्त थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा है।
Firozabad News: दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला निवासी 65 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र नाथूराम पिछले कई दिन से बीमार था। परिजनों ने दो दिन पूर्व उसे मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार रात वार्ड में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक अविवाहित था। मृतक के भतीजे नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें पेट फूलने की समस्या थी। जिसके चलते उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि एक वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।