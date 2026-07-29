Firozabad News: मंदिर जाती महिला की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत
Firozabad News: जसवंतनगर के बलरई स्थित ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन के लिए आई फिरोजाबाद की 60 वर्षीय महिला शकुंतला देवी की डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Firozabad News: जसवंतनगर के बलरई स्थित प्रसिद्ध ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन करने गई फिरोजाबाद की 60 वर्षीय महिला की डीएफसीसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद साथ चल रही महिलाओं में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टूंडला के थाना नगला सिंघी क्षेत्र के ग्राम टीकरी निवासी शकुंतला देवी 60 पत्नी नवाब सिंह गांव की अन्य महिलाओं के साथ टूंडला से कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 64588 से बलरई रेलवे स्टेशन पहुंची थी। सभी महिलाएं वहां से ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं।
स्टेशन यार्ड में डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक एक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आने से शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर लोगों को सूचना दी। एंबुलेंस से घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतनगर पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद गाँव में मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।