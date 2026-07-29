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Firozabad News: मंदिर जाती महिला की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: जसवंतनगर के बलरई स्थित ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन के लिए आई फिरोजाबाद की 60 वर्षीय महिला शकुंतला देवी की डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Firozabad News: मंदिर जाती महिला की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत

Firozabad News: जसवंतनगर के बलरई स्थित प्रसिद्ध ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन करने गई फिरोजाबाद की 60 वर्षीय महिला की डीएफसीसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद साथ चल रही महिलाओं में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टूंडला के थाना नगला सिंघी क्षेत्र के ग्राम टीकरी निवासी शकुंतला देवी 60 पत्नी नवाब सिंह गांव की अन्य महिलाओं के साथ टूंडला से कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 64588 से बलरई रेलवे स्टेशन पहुंची थी। सभी महिलाएं वहां से ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं।

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स्टेशन यार्ड में डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक एक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आने से शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर लोगों को सूचना दी। एंबुलेंस से घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतनगर पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद गाँव में मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया।

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