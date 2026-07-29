Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Firozabad News: स्कूल से लौट रही छात्रा को बाइक सवारों ने रौंदा, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

Firozabad News: लाइनपार थाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय यूकेजी की छात्रा, इनायत, को बाइक सवारों ने रौंद दिया। हादसे में सिर में चोट आई और वह गंभीर रूप से घायल हुई। परिजन और राहगीर घायल छात्रा को ट्रामा सेंटर ले गए, जहां से उसे आगरा के लिए रेफर किया गया। बाइक सवार मौके से भाग गए।

Firozabad News: स्कूल से लौट रही छात्रा को बाइक सवारों ने रौंदा, गंभीर

Firozabad News: लाइनपार थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर स्कूल से मां के साथ घर वापस लौट रही यूकेजी की छात्रा को तेज रफ्तार से दौड़ रहे बाइक सवारों ने रौंद दिया। सिर में चोट लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार भाग गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन और राहगीर उसे ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां से उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। लेबर कॉलोनी निवासी पांच वर्षीय इनायत पुत्री समीउद्दीन नगला विष्णू स्थित विद्या ग्लोबल स्कूल में यूकेजी की छात्रा है। वह बुधवार दोपहर एक बजे स्कूल का अवकाश होने के बाद अपनी मां शीबा के साथ पैदल अपने घर वापस लौट रही थी।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: सात वर्षीय बालक को बाइक ने मारी टक्कर, घायल

वह रामलीला मैदान के पास पहुंची, उसी दौरान पीछे तेज रफ्तार से दौड़ते बाइक सवारों ने उसमें टक्कर मार दी। जिससे छात्रा उछलकर सड़क किनारे गिर पड़ी। हादसा होते ही आसपास दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग गए।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: मदरसे के बाहर सात वर्षीय मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में भर्ती
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Student Firozabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।