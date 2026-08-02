Firozabad News: किशोरी को 35 वर्ष का मौसा बहला-फुसला ले गया
Firozabad News: एक 35 वर्षीय मौसा ने 13 वर्षीय किशोरी को नई आबादी क्षेत्र से बहला-फुसलाकर ले गया। किशोरी 28 जुलाई से लापता है। परिवार की खोजबीन के दौरान पता चला कि मौसा रवि, जो मुर्रा कन्नौज का निवासी है, ने उसे अपने घर के पास से उठाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
Firozabad News: थाना उत्तर क्षेत्र से एक 35 वर्षीय मौसा 13 वर्षीय किशोरी को ले गया। घटना नई आबादी क्षेत्र की है। किशोरी 28 जुलाई से लापता है। परिजनों ने उसकी खौजबीन शुरू की तो पता चला कि किशोरी के पिता का एक साढ़ू (किशोरी का मौसा)मुर्रा कन्नौज निवासी रवि घर के पास ही गली में रहता है तथा वह किशोरी को बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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