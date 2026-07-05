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प्रेमी संग रहने के लिए बाबा की हत्याकर जला दिया शव, उड़ा दी अफवाह

Arun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे बाबा की हत्या की उसकी नातिन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की और शव जला दिया था। गुमराह करने के लिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर बाबा की मौत की अफवाह उड़ाई थी।

प्रेमी संग रहने के लिए बाबा की हत्याकर जला दिया शव, उड़ा दी अफवाह

प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे बाबा की हत्या की उसकी नातिन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की और शव जला दिया था। गुमराह करने के लिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर बाबा की मौत की अफवाह उड़ाई थी। 24 जून को हुई हत्या की तफ्तीश के बाद खुलासा करते हुए पुलिस ने नातिन और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

फिरोजाबाद के कस्बा टूंडला स्थित गांव मोहम्मदाबाद में 24 जून को 65 वर्षीय ब्रह्मा सिंह की संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बताया गया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वृद्ध की जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट में वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या पाई गई तो पुलिस मामले को लेकर गंभीर हुई और खुलासे को टीमें लगा दी गईं। तफ्तीश के बाद मुखबिर लगाए तो सूचना मिली की बन्ना रोड पर आरोपी विपिन खड़ा है। पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या का पूरा राज पुलिस के सामने उगल दिया। इसमें मृतक वृद्ध ब्रह्मा सिंह की नातिन रश्मि पुत्री दिनेश बराबर की हत्यारोपी थी। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया।

प्रेमी युगल ने बताया कि ब्रह्मा सिंह उनके प्रेम सम्बंधों में बाधा बन रहे थे। इस पर दोनों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। युवक ने प्रेमिका के कहने पर 24 जून की रात उसके बाबा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और बाद में शव को आग के हवाले कर दिया। इसे शॉर्ट सर्किट के कारण जलने का रूप दिया था। दोनों का मानना था कि आग के बाद सभी प्रकार के सबूत मिट जाएंगे और वे दोनों साफ बच जाएंगे लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी करतूतों को सामने ला दिया। गिरफ्तार युवक का नाम विपिन पुत्र लीलम निवासी गांव डाहिनी थाना शिकोहाबाद बताया। प्रेमी युगल को जेल भेजा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व पीएम रिपोर्ट से सफलता: एसएचओ

थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया है कि घटना के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर काम किया और हत्या की घटना का सफल खुलासा हो गया। हत्याभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व मृतक के रंक्तरंजित कपड़े भी बरामद किए हैं।

दोनों में चार वर्ष से था प्रेम संबंध

गिरफ्तार प्रेमी विपिन ने बताया कि गांव मोहम्मदाबाद में उसकी बुआ रहती हैं। उनके घर आना जाना रहता था। रश्मि से चार साल पहले उसके प्रेम संबंध शुरू हुए थे। वृद्ध को इस बात की भनक लग गई थी। विपिन ने बताया कि वह वृद्ध की हत्या नहीं करना चाहता था लेकिन प्रेमिका रश्मि बराबर उस पर दवाब बना रही थी। मजबूरी में उसको वृद्ध की हत्या करनी पड़ी।

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