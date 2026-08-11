अपनी पत्नी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पति के करतूत पर महिला ने राज्य ही छोड़ दिया
यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ शर्मनाक करतूत कर दी। पति ने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इस शर्मनाक हरकत के महिला पूरे परिवार के साथ राज्य ही छोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां शिकोहाबाद थाना नगला खंगर क्षेत्र की एक महिला की उसके पति ने ही अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पति ने अपनी पत्नी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जिससे पूरे परिवार के साथ महिला को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। महिला ने अपने दामाद के खिलाफ शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
थाना नगला खंगर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी बेटी की शादी नगला गोपाल थाना बरनाहल मैनपुरी के साथ की थी। शादी के बाद आरोपी दामाद ने अपनी पत्नी के साथ निजी पलों की वीडियो, फोटो बना लिए। आरोपी दामाद ने उन अश्लील फोटो, वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अश्लील वीडियो फोटो देखकर परिवार को शर्मिंदगी के साथ ही सामाजिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी
महिला ने अपने पति की हरकतों का विरोध किया। लेकिन उसने अश्लील वीडियो फोटो हटाने से इनकार कर दिया। जिसके कारण पूरे परिवार को अपना गांव, घर सब कुछ छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। आरोपी की सास ने थाने में शिकायती पत्र दिया। जिस पर पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इसी जिले में घर से ले जाकर नाबालिग के साथ बनाई अश्लील वीडियो
वहीं फिरोजाबाद में ही एक बालिका को घर से जबरन ले जाकर मारपीट के अलावा अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना थाना दक्षिण क्षेत्र में रविवार की है । मारपीट से बालिका के चेहरे पर गंभीर चोटें भी आईं हैं। इलाका पुलिस चौकी द्वारा जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो सोमवार को परिवार द्वारा नगर निगम पहुंचकर महापौर से न्याय की गुहार लगाई। महापौर ने इस संदर्भ में थाना दक्षिण प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई को कहा। थाना दक्षिण अंतर्गत हिमायूंपुर निवासी लगभग 12 वर्षीया बालिका अपने घर में अकेली थी उसकी मां और पिता मजदूरी के लिए बाहर गए थे। बालिका की मां ने बताया कि सुबह लगभग 10-11 बजे उसके ही मोहल्ले का 25 वर्षीय युवक घर में आ धमका तथा वह उसकी पुत्री को जबरन उठाकर ले गया जहां उसने उसके साथ अश्लील हरकतें की जब उसकी पुत्री ने चीखने का प्रयास किया तो उसकी जमकर पिटाई की जिसके कारण उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। युवक ने अश्लील वीडियो भी बनाई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें