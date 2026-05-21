अपनी सरकार में भी विकास नहीं होने से गुस्साई भाजपा पार्षद, नगर निगम गेट पर कराया मुंडन

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपनी ही पार्टी की सरकार और नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज भाजपा की महिला पार्षद ऊषा शंखवार ने नगर निगम के मुख्य गेट पर मुंडन कराकर सनसनी फैला दी। पार्षद ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया।

देश, प्रदेश से लेकर शहर तक में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी विकास कार्य नहीं होने से आक्रोशित भाजपा की महिला पार्षद ऊषा शंखवार ने सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। फिरोजाबा में अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ नगर निगम गेट पर ही महिला पार्षद ने अपना मुंडन करा दिया। मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन के दौरान वार्ड संख्या छह आजाद नगर की पार्षद ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला पार्षद के साथ इस दौरान क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही।

महिला पार्षद का आरोप है कि उनके क्षेत्र के साथ नगर निगम द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बताया कि वह कई बार अपनी मांगों को लेकर बोर्ड की बैठक के अलावा अधिकारियों को अवगत कराती रहीं लेकिन उनकी बातों को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त प्रशांत नागर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पार्षध को मनाने का प्रयास किया जाता रहा।

हंगामा बढ़ते ही कार्रवाई शुरू काफी देर तक हंगामे के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू हुई। महिला पार्षद के साथ अधिकारियों को मौके पर वार्ड की समस्याओं को दिखवाने के लिए रवाना किया। पार्षद द्वारा क्षेत्र में अधिकारियों को समस्याओं से संबंधित स्थलीय निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। गेट पर धरना-प्रदर्शन के चलते नगर निगम में काफी देर तक आवागमन ठप रहा।

मुंडन के बाद हरकत में आए अधिकारी अधिकारी चाहते तो मुंडन जैसे कार्य को रोका जा सकता था। लगभग आधा घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अगर निगम के अधिकारी तत्काल सक्रिय हो जाते तो महिला पार्षद को समस्याओं को लेकर मुंडन कराने की धमकी देने के बाद रोका जा सकता था। जब पार्षद का मुंडन हो गया उसके बाद ही निगम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ।

धरना-प्रदर्शन से प्रभावित हुए अन्य कार्य धरना प्रदर्शन होने के कारण नगर निगम में अन्य सभी कार्य प्रभावित होते देखे गए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनगणना सामग्री को लेकर था। अधिकारियों के न होने के कारण प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को बस्ता नहीं मिल सका। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्य भी काफी देर तकबंद रहा। धरना प्रदर्शन के कारण लोग अपने कार्यों के लिए भटकते देखे गए।

इससे पहले भी पार्षद करा चुके मुंडन नगर निगम में मुंडन प्रथा लगभग एक वर्ष से चली आ रही है। सबसे पहले भाजपा के पार्षद नरेश शर्मा नीटू द्वारा मुंडन कराया था। इसके बाद पार्षद मुनेंद्र यादव तथा पार्षद पति पंकज यादव द्वारा नगर निगम में मुंडन कराया था।

अधिकारी बोले- आरोप पूरी तरह गलत भाजपा की महिला पार्षद के धरना प्रदर्शन के बाद हरकत में आए नगर निगम के अधिकारियों ने वार्ड संख्या छह आजादनगर में अब तक कराए विकास कार्यों की लिस्ट जारी करते हुए आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण, जलकल के अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लाखों के कार्य कराए हैं। साथ ही कई कार्य अभी निविदा प्रक्रिया में हैं।

उन्होंने महिला पार्षद के धरना प्रदर्शन को गलत बताते हुए कहा कि उनके इस कार्य से नगर निगम की व्यवस्था भंग हुई है। सहायक नगर आयुक्त निहालचंद ने बताया कि अभिलेखों के अनुसार निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 97 लाख 12 हजार के कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें 5299034 के कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं।

इसके अलावा 44 लाख 13 हजार 635 के कार्य निविदा प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा डूडा विभाग द्वारा भी नौ लाख तेज और राशि से सड़क के निर्माण कार्य कराए हैं। पानी की व्यवस्था पर उन्होंने बताया कि 26 लाख की धनराशि से नलकूप तैयार किया गया। कुल 35 लाख 20 हजार की धनराशि पानी पर खर्च की गई है।

जलकल विभाग पर भी दिया था पहले धरना नगर निगम में धरना और मुंडन कराने से पहले महिला पार्षद द्वारा जलकल विभाग के बाहर धूप में काफी देर तक धरना देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला पार्षद की मांग थी कि उनके क्षेत्र में पानी के संकट को दूर करने के लिए जल्द से जल्द पानी की टंकी का निर्माण कराया जाए। वहीं अधिकारियों का कहना था कि यह कार्य जल निगम का है लेकिन महिला पार्षद किसी की सुनने को तैयार नहीं थी।