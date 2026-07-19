सवालों के घेरे में थी फर्म, उसे फिर मिल गया करोड़ों का ठेका, टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
बरेली में एक फर्म पहले से सवालों के घेरे में थी, लेकिन इसके बावजूद उसे दोबारा करोड़ों रुपये का ठेका दे दिया गया। सीएम ग्रिड योजना के फेज-3 के तहत श्यामतगंज पुल से संजय नगर स्थित महर्षि कश्यप प्रतिमा तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण का 35 करोड़ का ठेका एक बार फिर अनमोल एसोसिएट्स को दे दिया गया है।
UP News: यूपी के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फर्म पहले से सवालों के घेरे में थी, लेकिन इसके बावजूद उसे दोबारा करोड़ों रुपये का ठेका दे दिया गया। दरअसल, सीएम ग्रिड योजना के फेज-3 के तहत श्यामतगंज पुल से संजय नगर स्थित महर्षि कश्यप प्रतिमा तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण ठेका एक बार फिर अनमोल एसोसिएट्स को दे दिया गया है। यह डील 35 करोड़ रुपये का हुआ है। खास बात यह है कि यही फर्म योजना के पहले चरण का कार्य कर रही हे। जिसके दौरान गुणवत्ता, निर्माण में देरी और सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन इसके बावजूद दोबारा उसे ही टेंडर दे दिया गया।
फेज-3 के लिए तीन बार टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन हर बार केवल अनमोल एसोसिएट्स ने ही आवेदन किया। इस बार केवल दो फर्म आई। प्रतिस्पर्धा के अभाव में अंतत उसी फर्म को काम आवंटित कर दिया गया। हालांकि लगातार एक ही एजेंसी के सामने आने और अन्य कंपनियों की रुचि नहीं दिखने से टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की शिकायत शासन तक होगी। रुहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सीएम तक होगी शिकायत
अब 35 करोड़ रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन पर सभी की नजरें हैं। लोगों का कहना है कि इस बार निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समयसीमा और सुरक्षा मानकों की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि पिछली बार जैसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो। व्यापार मंडल से लेकर सामाजिक संगठनों ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक से करने की बात कहीं है। वहीं, इस मामले में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि सीएम ग्रिड योजना के तीसरे चरण का ठेका हो गया है। तीन बार टेंडर प्रक्रिया हुई लेकिन दो से ज्यादा फर्म नहीं आई। इस बार भी दो फर्म ने आवेदन किया। कार्य में किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सड़क गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में पहला चरण
सीएम ग्रिड योजना के पहले चरण में कार्य के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता, तय समय में काम पूरा न होने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर स्थानीय स्तर पर कई शिकायतें सामने आई थीं। इसके बावजूद उसी एजेंसी अनमोल एसोसिएट को फेज-3 का ठेका मिलने से चर्चा तेज हो गई हैं। पहले चरण में एजेंसी की तमाम लापरवाही सामने आ चुकी हैं। जनता परेशान हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें