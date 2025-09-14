Firing at Disha Patni house Three or four shooters suspected police team will go to Delhi-Rajasthan दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग: तीन-चार शूटर होने का शक, दिल्ली-राजस्थान जाएगी पुलिस टीम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFiring at Disha Patni house Three or four shooters suspected police team will go to Delhi-Rajasthan

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग: तीन-चार शूटर होने का शक, दिल्ली-राजस्थान जाएगी पुलिस टीम

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा कराई गई फायरिंग को लेकर पुलिस व एसटीएफ की टीमें जांच कर रही हैं।

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताSun, 14 Sep 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग: तीन-चार शूटर होने का शक, दिल्ली-राजस्थान जाएगी पुलिस टीम

यूपी के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर पर गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा कराई गई फायरिंग को लेकर पुलिस व एसटीएफ की टीमें जांच कर रही हैं। दो दिन की गई फायरिंग के तरीके में असमानता के चलते इस वारदात में तीन-चार शूटर शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस आसपास के दुकानदारों से पूछताछ कर उनके घर का पता मालूम करने वालों की जानकारी कर रही है। साथ ही गैंग के बारे में जानकारी के लिए पुलिस की दो टीमें दिल्ली और राजस्थान भेजी जा रही हैं।

बता दें कि शुक्रवार तड़के 3.30 बजे बाइक सवार दो शूटर ने चौपुला, सिविल लाइंस स्थित रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर करीब नौ राउंड फायरिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो के जरिये इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग के गैंगस्टर रोहिता गोदारा ने ली। कहा कि दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य को जो अपमान किया है, यह उसका बदला है। इस घटना के बाद पुलिस में खलबली मची हुई है। चार एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस की छह और एसटीएफ की तीन टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं।

वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से लेकर तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस वारदात में पुलिस तीन-चार शूटर होने की आशंका जता रही है क्योंकि गुरुवार रात भी जगदीश पाटनी के घर के पास एक फायर किया गया था। माना जा रहा है कि यह फायर भी उन्हें डराने के लिए किया गया लेकिन मकसद पूरा न होने पर अगली रात नौ राउंड फायर किए गए। इसी वजह से तीन-चार शूटर होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि इन लोगों के साथ पीछे कोई अन्य साथी तो नहीं था या किसी दुकानदार से जगदीश पाटनी के घर का किसी ने पता तो नहीं मालूम किया।

सोशल मीडिया के अकाउंट से गोल्डी बराड़ गैंग की तलाश

गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस उनके समर्थकों की तलाश कर रही है। इसके लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी क्राइम मनीष सोनकर को सुदर्शन पोर्टल के जरिये जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें देखा जा रहा है कि फायरिंग की घटना के बाद किन व्यक्तियों ने इस घटना के पक्ष और विपक्ष में पोस्ट की है। पुलिस ने कुछ ऐसे अकाउंट भी चिह्नित किए हैं, जिनसे 29 जुलाई को खुशबू पाटनी के बयान के आपत्तिजनक कमेंट किए गए हैं। देखा जा रहा है कि इनमें से कोई व्यक्ति इतना आक्रोशित तो नहीं है, जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता हो और गोल्डी बराड़ गैंग ने उसका इस्तेमाल किया हो।

गैंग के गुर्गों की गतिविधियों पर पुलिस की नजर

इस तरह की घटनाओं के अंजाम देने वाले गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की तलाश भी पुलिस ने शुरू की है। इसके लिए ऐसी वारदातें अंजाम देने वाले और अलग-अलग प्रदेशों में गिरफ्तार गुर्गों की जानकारी के लिए पुलिस की मीडिया सेल दो साल की न्यूज क्लिप इकट्ठी कर रही है। साथ ही गैंग की विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस की दो टीमें दिल्ली और राजस्थान भेजी जा रही हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, पुलिस और एसटीएफ की टीमें घटना की जांच में लगी हुई है। गैंग की विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली और राजस्थान भेजी जा रही हैं। सुदर्शन पोर्टल के माध्यम से भी इनके समर्थकों की तलाश की जा रही है। एक शूटर की फुटेज मिली है, जिससे स्केच बनवाने का प्रयास किया जा रहा है।

Bareilly News Disha Patani UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |