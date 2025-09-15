दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग: 2500 सीसीटीवी से शूटर्स की तलाश, रडार पर अपाचे बाइकर्स

अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता एवं रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर हुई फायरिंग करने वाले शूटर्स की तलाश में पुलिस ने करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।

बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता एवं रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर हुई फायरिंग करने वाले शूटर्स की तलाश में पुलिस ने करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इनकी मदद से वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक की भी तलाश की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार देर रात जगदीश पाटनी से बात कर परिवार की सुरक्षा और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे गोल्डी बराड़ गैंग के बाइक सवार दो शूटर्स ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता सिविल लाइंस चौपुला निवासी जगदीश पाटनी के घर पर नौ राउंड फायरिंग की थी। इस मामले में कार्रवाई के लिए पांच एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस की छह और एसटीएफ की तीन टीमें लगी हैं। शूटर्स की तलाश में पुलिस अब तक करीब ढाई हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख चुकी है, जिनमें कुछ स्थान पर शूटर्स दिखे हैं। अब पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक ट्रेस करने के लिए आरटीओ से जनपद की सभी अपाचे बाइक का डाटा मांगा है।

साथ ही टोल प्लाजा की 48 घंटे की फुटेज से यह देखने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में इस्तेमाल बाइक कहां-कहां से गुजरी है। वारदात के बाद दिशा पाटनी की मां पदमा पाटनी को कॉल करके कोरियर लेने की बात कही गई थी। जांच में यह नंबर राजस्थान के एक सिरफिरे का निकला है, जो लोगों को बेवजह कॉल करके परेशान करता है। इस मामले में पुलिस ने 33 ऐसे अकाउंट भी चिह्नित किए हैं, जिनसे अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी के बाद दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी को ट्रोल किया गया था, पुलिस इनकी भी जानकारी जुटा रही है।

मुख्यमंत्री का आश्वासन, होगी सख्त कार्रवाई जगदीश पाटनी ने बताया कि रविवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कॉल करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।