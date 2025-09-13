दिशा पाटनी के घर फायरिंग: सीसीटीवी में एक शूटर कैद, एसटीएफ समेत नौ टीमें तलाश में जुटीं

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस वीडियो के जरिये उसका स्केच तैयार करा रही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस वीडियो के जरिये उसका स्केच तैयार करा रही है। शूटर्स की अंतिम लोकेशन नैनीताल रोड के भोजीपुरा टोल प्लाजा तक मिली है। पुलिस की छह और एसटीएफ की तीन टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर फायरिंग के बाद पुलिस टीमें शूटर्स तक पहुंचने में लगी हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि फायरिंग के बाद शूटर चौपुला से सिटी स्टेशन, किला पुल, मिनी बाईपास, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से विलयधाम पुल के नीचे होते हुए भोजीपुरा टोल प्लाजा तक पहुंचे। मगर इसके बाद वे लोग बहेड़ी टोल प्लाजा से नहीं गुजरे।

इस आधार पर उनके रूट बदलने या आसपास कहीं छिपे होने की आशंका में पुलिस टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। बाइक चालक शूटर ने हेलमेट पहन रखा था और रूट की बखूबी जानकारी होने के चलते उसके स्थानीय होने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर भोजीपुरा से बहेड़ी के बीच पुलिस की कई टीमें सक्रिय की गई हैं। वहीं, बाइक पर पीछे बैठा मुख्य शूटर टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो के आधार पर उसका स्केच तैयार कराया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के बरेली के आई ट्रिपल सी जैसे कंट्रोल रूम से भी शूटर्स के वहां प्रवेश करने की जानकारी मांगी है लेकिन वहां पहुंचने संबंधी कोई सुराग नहीं लगा है।

गोदारा ने भेजा ऑडियो, अनमोल विश्नोई से न जोड़ें नाम फायरिंग की घटना के बाद गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट डालकर डिलीट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट दिल्ली की मीडिया से शेयर किया था। इसके साथ ही उसने एक मिनट 53 सेकेंड का ऑडियो भेजकर भी इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इस ऑडियो में भी उसने प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी को लेकर यह घटना करने की जिम्मेदारी ली है और आगे से किसी को भी ऐसा न करने की धमकी दी है। ऑडियो में उसने यह भी कहा है कि लॉरेंस विश्नोई और अनिकेत विश्नोई से नाम जोड़कर उसका अपमान न करें। इन लोगों ने देश से गद्दारी की है, जिसका आने वाले समय में पता चल जाएगा। उसने यह भी कहा है कि इन लोगों का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है।

नेटग्रिड से तलाशे जा रहे डिजिटल फुटप्रिंट एसपी क्राइम मनीष सोनकर को नेटग्रिड (गांडीव) पोर्टल के जरिये अपराधियों के डिजिटल फुटप्रिंट तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पोर्टल के जरिये अपराधियों की विदेश यात्रा, होटल में ठहरने, आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल, पासपोर्ट के इस्तेमाल, बॉर्डर पार करने और इमिग्रेशन आदि की जानकारी मिलती है। इसके जरिये पुलिस अपराधियों के मूवमेंट की जानकारी करने में जुटी है।

प्वाइंट नाइन एमएम के दो खोखा बरामद, जांच को भेजे पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से प्वाइंट नाइन एमएस के कारतूस के दो खोखे बरामद हुए हैं। ये किस पिस्टल से फायर किए गए हैं, इसकी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस जगह-जगह की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले रही है।

