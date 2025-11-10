फिरोजाबाद में आतिशबाजी में ब्लास्ट; धमाके से मची अफरा-तफरी, वृद्ध की मौत, मकान ढहा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव हैवतपुर कर्खा में आतिशबाज के मकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में मकान के आधा हिस्सा धराशायी हो गया। घटना में आतिशबाजी करने वाले वृद्ध की मौत हो गई जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई।

Mon, 10 Nov 2025 07:29 PMDinesh Rathour फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव हैवतपुर कर्खा में आतिशबाज के मकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में मकान के आधा हिस्सा धराशायी हो गया। घटना में आतिशबाजी करने वाले वृद्ध की मौत हो गई जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी ग्रामीण और नसीरपुर पुलिस पहुंचे। तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग को बुझवाया। शव को मलबे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया।

जलालुद्दीन (60) उर्फ पप्पू पुत्र शहाबुद्दीन शादी समारोहों में आतिशबाजी का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सोमवार को वह गैस स्टोव पर खाना गर्म करने के लिए गया था। इसी दौरान मकान में जोरदार धमाका हुआ। जोरदार विस्फोट से मकान की दीवार, लेंटर भरभराकर गिर पड़े। आतिशबाजी में आग लग गई। वहीं पप्पू मकान के मलबे में नीचे दब गया। विस्फोट की आवाज सुन आसपास के लोग घरों से निकल घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े।

विस्फोट की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार सोलंकी फोर्स के मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग को बुझवाया। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी और फिर एसएसपी सौरभ दीक्षित मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मकान के मलबे में दबे पप्पू के शव को बाहर निकलवाकर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं मृतक के बेटे इंसाफ ने बताया कि घर में पिता खाना गर्म करने के लिए गए थे कि अचानक से फ्रिज के कंप्रेशर में विस्फोट हुआ। जिससे वहां रखे सिलेंडर में आग लग गई। जिससे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। वहीं आतिशबाजी भी रखी थी। वहां दो सिलेंडर भरे हुए रखे हुए थे। सिलेंडर में विस्फोट से आग लग गई।

इस बारे में एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि मृतक विवाह समारोह में आतिशबाजी का काम करता था। मकान में विस्फोट के कारण पप्पू की मौत हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आतिशबाजी में विस्फोट का ही हुआ प्रतीत हो रहा है। मकान से भारी मात्रा में पटाखे और अनार मिले हैं। मृतक पर आतिशबाजी का लाइसेंस था कि नहीं इसकी जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

