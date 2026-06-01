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ओवर टाइम से मना करने पर गई थी नौकरी, 18 साल बाद मिला इंसाफ; मिलेगा पूरा वेतन-भत्ता

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में ओवर टाइम करने से मना करने पर नौकरी गवां चुके एक मशीन ऑपरेटर को आखिरकार 18 साल बाद न्याय मिला। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादी श्रमिक को पूर्ण वेतन-भत्तों के साथ नौकरी में वापस लेने के निर्देश दिए।

ओवर टाइम से मना करने पर गई थी नौकरी, 18 साल बाद मिला इंसाफ; मिलेगा पूरा वेतन-भत्ता

UP News: यूपी के कानपुर में ओवर टाइम करने से मना करने पर नौकरी गवां चुके एक मशीन ऑपरेटर को आखिरकार 18 साल बाद न्याय मिल गया। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादी श्रमिक को पूर्ण वेतन-भत्तों के साथ नौकरी में वापस लेने के निर्देश दिए। 18 साल पूर्व निकाले जाने के समय से नौकरी अनवरत मानी जाएगी। वादी फैसले के वक्त 64 साल के हो चुके हैं। हितलाभों के भुगतान का अवॉर्ड 25 मई को प्रकाशित हो गया है।

श्रम न्यायालय में दायर वाद में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधि असित कुमार सिंह ने बताया था अच्युत पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बच्चू तिवारी मशीन ऑपरेटर थे। दायर वाद में आरोप था प्रबंधन ने मशीन ऑपरेटर से 3 अप्रैल 2008 को ओवर टाइम के लिए कहा। बेटे की तबीयत ठीक न होने से ओवरटाइम से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें कंपनी से धक्के देकर बाहर कर दिया।

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आहत होकर वादी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बावजूद कंपनी ने मशीन ऑपरेटर को देयकों का भुगतान नहीं किया। लिहाजा, श्रमिक ने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों को जानने-के बाद कोर्ट ने माना मशीन ऑपरेटर बच्चू तिवारी को देयकों का भुगतान न करना कंपनी प्रबंधन की लापरवाही थी। वादी देयकों को लेने कंपनी नहीं गया। कंपनी चाहती तो श्रमिक को डाक से घर-पते पर अकाउंट पेयी चेक के जरिए भुगतान कर सकती थी।

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प्रतिवादी सेवायोजक पक्ष का कृत्य विधिसम्मत न होने और वादी श्रमिक के त्याग पत्र को स्वीकार करने के बावजूद देयकों का भुगतान न करने से श्रमिक को सेवा में वापस लिये जाने का अधिकारी है। इस क्रम में पीठासीन अधिकारी राम सिंह गौतम ने आदेश जारी किया श्रमिक को पुरानी सेवाओं के क्रम में पूर्व पूर्ण वेतन व भत्तों सहित सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। सेवायोजक को निर्देशित किया जाता है वादी श्रमिक को देय हितलाभों का भुगतान अवॉर्ड प्रकाशन के 30 दिन में करना सुनिश्चित करें। अन्यथा 7 प्रतिशत ब्याज पाने का हकदार होगा।

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लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को तलाक देने का अधिकार नहीं

उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अहम निर्णय में कहा कि तलाक के मामलों पर फैसला देना लोक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पीठ ने कहा कि शादी को खत्म करने का अधिकार पूरी तरह से कुटुम्ब अदालत के पास है और लोक अदालतें सिर्फ सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता कराने तक ही सीमित हैं, वे कोई न्यायिक फैसला नहीं दे सकतीं।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने 30 अप्रैल को एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। महिला ने याचिका में साल 2018 में उन्नाव स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके पति ने प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए समझौते को तलाक का आदेश मानते हुए उसे दूसरी शादी करने के लिए आधार बनाया था।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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