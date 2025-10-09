सीतापुर में घर के अंदर चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, ढाई कुंतल बारूद और 1.37 सुतली बम बरामद
सीतापुर में मछरेहटा स्थित घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर ढाई कुंतल विस्फोटक सामग्री बरामद कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नैमिषारण्य पुलिस ने छापेमारी कर 1.37 कुंतल सुतली बम व 18 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है।
यूपी के सीतापुर में मछरेहटा स्थित घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर ढाई कुंतल विस्फोटक सामग्री बरामद कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नैमिषारण्य पुलिस ने छापेमारी कर 1.37 कुंतल सुतली बम व 18 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। साथ ही पुलिस अवैध रूप से पटाखा बेचने और बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के मुताबिक मछरेहटा के सूरजपुर स्थित नसीर के घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने व बेचने की सूचना मिली। सूचना पर बुधवार देर रात पुलिस टीम ने छापेमारी की।
पुलिस टीम को मौके से ढाई कुंतल विस्फोटक सामग्री व पटाखे बरामद हुए। साथ ही कोयला मिक्स पाउडर, रंगीन महताब पटाखे, खाली खोखे, पटाखा जलाने की बाती, सुतली आदि सामग्री बरामद की। पुलिस को देखते ही नसीर भागने लगा। जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में वह पटाखे बनाने व बेचने का लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। आरोपी नसीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, नैमिषारण्य पुलिस ने कमईपुर तिराहे से औरंगाबाद निवासी मेराज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेराज के कब्जे से 1.37 कुंतल सुतली बम व 18 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है।