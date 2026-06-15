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लखनऊ में विस्फोट से पटाखा फैक्ट्री जमींदोज, 200 मीटर दूर तक गिरे मलबे, महिला की मौत-दो घायल

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में विस्फोट से पटाखा फैक्ट्री जमींदोज हो गई।धमाका इतना तेज था कि मलबे के परखच्चे करीब 200 मीटर दूर तक गिरे। महिला की मोत और जबकि दो घायल हो गए हैं।

लखनऊ में विस्फोट से पटाखा फैक्ट्री जमींदोज, 200 मीटर दूर तक गिरे मलबे, महिला की मौत-दो घायल

लखनऊ में नगराम इलाके के देवती गांव में सोमवार दोपहर गांव के बाहर बनी पटाखा फैक्ट्री में तेज विस्फोट हो गया। तेज धमाके के साथ फैक्ट्री जमींदोज हो गई। अंदर पटाखा तैयार कर रही 22 वर्षीय मारिया की जलने और मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई जबकि कर्मचारी मोहित घायल हुआ। हादसे में फैक्ट्री के पास खड़ी दो बाइक क्षतिग्रस्त होकर मलबे में दब गई। धमाका इतना तेज था कि मलबे के परखच्चे करीब 200 मीटर दूर तक गिरे। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। मोहित की हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना की जानकारी पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद, सीएफओ अंकुश मित्तल, एसडीएम ब्रजेश कुमार वर्मा मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। बम स्क्वायड दस्ते ने पड़ताल की। आनन फानन चार से पांच एंबुलेंस बुलाई गई। इसके अलावा दमकल विभाग का रेस्क्यू टेंडर, सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जेसीबी बुलवाकर मौसे से मलबा हटवाने की कार्रवाई शुरू कराई गई। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सफीक उर्फ चांद, कर्मचारी सूरज को हिरासत में ले लिया। हालांकि फैक्ट्री का लाइसेंस सफी के पास है। पुलिस लापरवाही समेत घटना से जुड़े अन्य बिंदुओं तफ्तीश कर रही है। पुलिस की पूछताछ में सफीक ने बताया कि उसके पास वर्ष 2016 से पटाखा निर्माण का लाइसेंस हैं। वह पटाखा बनाने के साथ ही उसके भंडारण और थोक बिक्री का काम करता है। गांव के बाहर उसने फैक्ट्री बना रखी है। पुलिस और दमकल तफ्तीश में पता चला है कि फैक्ट्री में अग्निसुरक्षा उपकरण नहीं थे। बिना मानक पूरे किए हुए फैक्ट्री चल रही थी। हादसे के बाद सपा के पूर्व विधायक अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, सपा जिलाध्यक्ष जयसिंह जयन्त, सांसद प्रतिनिधि उमाशंकर वर्मा, प्रदेश सचिव महेश लोधी, जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार पासी गांव पहुंचे। घटनास्थल देखा इसके बाद मृतक के मृतक के परिवारीजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। नगराम थानाप्रभारी विवेक कुमार चौधरी और उनकी टीम फैक्ट्री मालिक सफीक, कर्मचारी सूरज से पूछताछ कर रही है।

बिना सुरक्षा भारी मात्रा में डंप था पटाखा और बारूद :

फैक्ट्री में बिना सुरक्षा उपकरणों के कुंतलों बारूद और तैयार पटाखे डंप किए गए थे। आने वाली सहालग और त्योहारों के मद्देनजर पटाखे का बड़े स्तर पर निर्माण कार्य फैक्ट्री में चल रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक सफीक बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव समेत कई अन्य जनपदों तक पटाखे की खेप पहुंचाता था। वह पटाखे का बड़ा कोराबार करता है। इसके बाद भी फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों की बात तो दूर रही फायर एस्टिंगुशर तक ठीक से नहीं लगे थे।

धमाके से दहले लोग, 200 मीटर दूर गिरे मलबे के परखच्चे :

ग्रामीण सजीवन, रमेश और कई अन्य ने बताया कि दोपहर एकाएक तेज धमाका हुआ जिससे ग्रामीण डर गए। इसके बाद ताबड़तोड़ धमाके हुए। वह घरों के बाहर निकले तो देखा की खेतों की ओर धुआं उठा हुआ था। मवेशी भाग रहे थे। पता चला कि सफीक की पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। घटना से पूरा गांव दहल गया। सभी डरे हुए थे। धमाके बंद होने पर लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मलबे में दबी मारिया और मोहित को निकाला। उन्हें आनन फानन अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने मारिया को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक इमारत का मलबा करीब 200 मीटर दूर गिरा था। धमाके की आवाज करीब दो किमी दूर तक सुनाई दी।

फैक्ट्री मालिक की भांजी है मारिया, रोजा पति छोड़ जाता था :

ग्रामीणों के मुताबिक मारिया फैक्ट्री मालिक सफीक की भांजी है। रोजाना उसका पति उसे बाइक से लाकर फैक्ट्री पर छोड़ जाता था। इसके बाद ले जाता था। मारिया फैक्ट्री में पटाखा बनाने का काम करती थी।

मारिया की चीख सुनकर दौड़े राहगीर, झुलसने से हुई मौत :

धमाके से मारिया काफी झुलस गई थी। इसके अलावा उस पर मलबा गिरा था। मारिया की चीख सुनकर राहगीर प्रशांत गुप्ता दौड़े। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को। उन्होंने बताया कि मारिया झुलसी हुई थी। उसके कपड़े भी झुलस कर शरीर से चिपक गए थे।

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पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस है। अन्य बिंदुओं पर उसने क्या लापरवाही बरती? उस संबंध में तफ्तीश जारी है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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