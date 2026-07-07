हर मकान-दुकान का बनेगा फायर सेफ्टी रिपोर्ट कार्ड, 10 में से मिलेगी सुरक्षा रेटिंग, एलडीए करने जा रहा ये काम
राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं और हाल के हादसों से सबक लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। अब एलडीए की कॉलोनियों में स्थित हर मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिसर का फायर सेफ्टी सर्वे कराया जाएगा।
Lucknow News: लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में होटल, अस्पतालों और कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चल रहा है। इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण अब राजधानी में अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। अब एलडीए की कॉलोनियों में स्थित हर मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिसर का फायर सेफ्टी सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर प्रत्येक भवन को 10 अंकों में सुरक्षा रेटिंग दी जाएगी। हर भवन स्वामी को बताया जाएगा कि उनका मकान आग लगने की स्थिति में कितना सुरक्षित व असुरक्षित है। एलडीए सभी भवनों में सुरक्षा रेटिंग का स्टिकर भी लगाएगा। इसमें लोग देख सकेंगे कि उनके मकान को कितनी रेटिंग मिली है।
एलडीए पहले चरण में प्राधिकरण की आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में यह सर्वे कराएगा। इसके लिए एक फायर विशेषज्ञ एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो घर-घर और प्रतिष्ठान-प्रतिष्ठान जाकर फायर ऑडिट करेगी। सर्वे पूरी तरह निःशुल्क होगा और इसका पूरा खर्च एलडीए वहन करेगा। इस परियोजना पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सर्वे के बाद भवनों के बाहर लगेगा सुरक्षा रेटिंग का स्टिकर
सर्वे पूरा होने के बाद प्रत्येक भवन के लिए विस्तृत फायर सेफ्टी चार्ट तैयार किया जाएगा। भवन मालिकों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और भवन के बाहर विशेष स्टिकर भी लगाया जाएगा, जिस पर उसकी सुरक्षा रेटिंग अंकित होगी। 9 या अधिक अंक पाने वाले भवनों को अत्यंत सुरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं 5 से कम अंक पाने वाले मकानों और दुकानों को आग के लिहाज से संवेदनशील और जोखिमपूर्ण माना जाएगा। इससे न केवल भवन मालिक बल्कि आसपास के लोग भी भवन की सुरक्षा स्थिति का आकलन कर सकेंगे।
कमियां भी बताएगी एजेंसी, सुधार के सुझाव भी देगी
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि सर्वे केवल अंक देने तक सीमित नहीं रहेगा। एजेंसी यह भी बताएगी कि किसी भवन को अधिक अंक क्यों मिले और किन कारणों से उसकी रेटिंग कम हुई। रिपोर्ट में सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि लोग अपनी इमारतों को अधिक सुरक्षित बना सकें। विशेषज्ञ ज्वलनशील सामग्री, बिजली व्यवस्था और आपातकालीन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे। यदि कहीं गंभीर खतरा पाया जाता है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक सलाह भी दी जाएगी।
इन बिंदुओं पर होगा फायर सर्वे
|बिजली की वायरिंग और उसकी गुणवत्ता
|केबल और विद्युत कनेक्शन की स्थिति
|मीटर बॉक्स व विद्युत पैनल की सुरक्षा
|शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं
|घर या प्रतिष्ठान में रखी ज्वलनशील सामग्री
|गैस सिलेंडर और रसोई सुरक्षा व्यवस्था
|फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता व कार्यशीलता
|आपातकालीन निकास द्वार
|सीढ़ियों और गलियारों की उपलब्धता
|आग लगने पर लोगों के बाहर निकलने की व्यवस्था
|भवन में धुआं फैलने की संभावनाएं
|आग के तेजी से फैलने वाले जोखिम कारक
|व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का पालन
|इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा स्थिति
|अग्निशमन वाहन की पहुंच की सुविधा
‘एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि एलडीए अपनी कालोनियों के मकानों का फायर सेफ्टी सर्वे कराने जा रहा है। इससे लोगों को पता चलेगा कि उनका मकान आग से कितना सुरक्षित है। इसमें 10 नम्बर में रेटिंग भी होगी। रेटिंग का स्टिकर भी मकानों के बाहर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना है। सर्वे से नागरिकों को अपने भवनों की वास्तविक सुरक्षा स्थिति का पता चलेगा जिससे वे समय रहते आवश्यक सुधार कर सकेंगे।’
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।