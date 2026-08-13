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यूपी के हर अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट; अग्निकांड की घटनाओं से अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग

By sandeep
हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी सरकार ने सरकारी-निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच के निर्देश दिए हैं। सभी संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में साचीज थर्ड पार्टी जांच करा रही है। आईसीयू, एनआईसीयू और नर्सरी पर विशेष फोकस रहेगा।

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यूपी सरकार का अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा पर विशेष फोकस है। इसी के चलते सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा उपायों की पड़ताल की जा रही है। जहां यह उपकरण नहीं लगे हैं, वहां जल्द लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जगह फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। वहीं आयुष्मान योजना की स्टेट नोडल एजेंसी साचीज भी योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपायों की थर्ड पार्टी जांच करा रही है।

राज्य के सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट

बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूपी सहित सभी राज्यों को निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और मेडिकल कॉलेजों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। केंद्र ने तो मासिक फायर सेफ्टी ऑडिट का भी सुझाव दिया है। इसमें खासतौर से गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू), नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों (एनआईसीयू), नर्सरी और अन्य महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जहां आग लगने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

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जल्द पूरे कराएं अग्नि सुरक्षा संबंधी काम

कोचिंग और अस्पतालों में हालिया अग्निकांड की हालिया घटनाओं को लेकर विभाग अलर्ट है। बीते दिनों राजधानी लखनऊ के कोचिंग सेंटर और कर्नाटक के चिंगाटेरी जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। दिल्ली के अस्पताल में भी अग्निकांड की घटना हुई थी। उसके बाद सरकार का अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों के फायर सेफ्टी ऑडिट पर खास जोर है।

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अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। जिन अस्पतालों में अभी उपकरण नहीं लग सके हैं, उन्हें जल्द काम को पूरा करने और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। उधर, साचीज द्वारा कराई जा रही थर्ड पार्टी जांच में अब तक करीब 184 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आ चुकी हैं।

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