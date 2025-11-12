कानपुर के बाजार में आग की ऊंची-ऊंची लपटें, 70 दुकानें जलकर खाक; मचा हड़कंप

संक्षेप: बाजार में अधिकतर दुकानें लकड़ी और टीन शेड की बनी हैं, जिससे आग तेजी से फैल गई। सुबह के समय बाजार बंद होने के कारण जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपये का सामान जल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में बुधवार की सुबह-सुबह भीषण आग लग गई। शहर के घने बाजारों में से एक बाकरगंज बाजार से अचानक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती देख लोगों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। सुबह करीब चार बजे लगी आग ने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। गल्ला, किराना, जूते-चप्पल, कपड़े सहित करीब 70 दुकानें आग की लपटों में जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही शहर के अलग-अलग फायर स्टेशनों से 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक अधिकांश दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं।

दुकानदारों ने बताया कि बाजार में अधिकतर दुकानें लकड़ी और टीन शेड की बनी हैं, जिससे आग तेजी से फैल गई। सुबह के समय बाजार बंद होने के कारण जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपये का सामान जल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के मुताबिक, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। बाबूपुरवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर भीड़ को दूर किया। हादसे के बाद से व्यापारियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है।