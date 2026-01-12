लखनऊ के रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग, जान बचाने को कूदी महिला की मौत; पति झुलसा

संक्षेप: आग लगने पर फ्लैट नंबर 74 निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी की 45 वर्षीय पत्नी निदा रिज़वी बचने के लिए छत से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई। घटना में अम्मार रिज़वी भी घायल हुए हैं।

यूपी की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में रोहतास अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सोमवार की सुबह आग लगने से एक महिला जान बचाने के लिए छत से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में महिला के पति भी गंभीर रूप से घायल गए हैं। आग से वह भी झुलस गए हैं। दमकल टीम ने दंपती की बेटी को सकुशल निकाल कर आग पर काबू पा लिया है। पुलिस और दमकल टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक गाजीपुर क्षेत्र के अयोध्या रोड पर नीलगिरी चौराहे के पास स्थित रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 73, 74 में सोमवार की सुबह आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। साथ ही दमकल टीम भी 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पहुंची।

आग लगने पर फ्लैट नंबर 74 निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी की 45 वर्षीय पत्नी निदा रिज़वी बचने के लिए छत से कूद गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। थोड़ी देर बाद उन्होंने निदा रिजवी को मृत घोषित कर दिया। घटना में अम्मार रिज़वी भी घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। इस बीच गनीमत रही कि दमकल टीम ने अम्मार और निदा की बेटी जारा रिजवी को आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।