fire broke out in flat rohtas apartments in lucknow woman jumped to save her life died husband sustained burn injuries
लखनऊ के रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग, जान बचाने को कूदी महिला की मौत; पति झुलसा

संक्षेप:

आग लगने पर फ्लैट नंबर 74 निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी की 45 वर्षीय पत्नी निदा रिज़वी बचने के लिए छत से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई। घटना में अम्मार रिज़वी भी घायल हुए हैं।

Jan 12, 2026 02:28 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में रोहतास अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सोमवार की सुबह आग लगने से एक महिला जान बचाने के लिए छत से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में महिला के पति भी गंभीर रूप से घायल गए हैं। आग से वह भी झुलस गए हैं। दमकल टीम ने दंपती की बेटी को सकुशल निकाल कर आग पर काबू पा लिया है। पुलिस और दमकल टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक गाजीपुर क्षेत्र के अयोध्या रोड पर नीलगिरी चौराहे के पास स्थित रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 73, 74 में सोमवार की सुबह आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। साथ ही दमकल टीम भी 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पहुंची।

आग लगने पर फ्लैट नंबर 74 निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी की 45 वर्षीय पत्नी निदा रिज़वी बचने के लिए छत से कूद गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। थोड़ी देर बाद उन्होंने निदा रिजवी को मृत घोषित कर दिया। घटना में अम्मार रिज़वी भी घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। इस बीच गनीमत रही कि दमकल टीम ने अम्मार और निदा की बेटी जारा रिजवी को आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया है। पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की यह घटना सोमवार की सुबह करीब सात बजे हुई। पता चला है कि जिन दो फ्लैटों में आग लगी उनके मालिक हसीन अहमद हैं। फ्लैट नंबर 74 में मोहम्मद अम्मार अपने परिवार के साथ रहते थे। अम्मार की पत्नी निदा आग की लपटों से बुरी तरह डर गईं। इसी डर से उन्होंने फ्लैट से छलांग लगा दी। इसमें उनकी मौत हो गई। दमकल टीम ने दंपती की बेटी को बचा लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
