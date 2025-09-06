fire broke out in a threestorey house in gorakhpur early in the morning 10 people were rescued 4 injured गोरखपुर के तीन मंजिला मकान में सुबह-सुबह लगी आग, रेस्क्यू किए गए 10 लोग; 4 झुलसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर 10 लोगों को बाहर निकाल लिया। चार लोग झुलस गए थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सभी खतरे से बाहर हैं। उन्हें एहतियातन अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 6 Sep 2025 11:26 AM
यूपी के गोरखपुर में सुबह-सुबह हादसा हो गया। यहां शहर के एचएनसिंह चौराहे के पास तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। इस हादसे में चार लोग झुलस गए हैं। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस मकान में आग लगने की यह घटना हुई है, उसके निचले हिस्से में कपड़े का गोदाम है। आग की शुरुआत इसी गोदाम से हुई थी। आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के वक्त करीब 10 लोग ऊपरी तल पर फंसे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर सभी 10 लोगों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान चार लोग झुलस गए थे। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सभी खतरे से बाहर हैं। उन्हें एहतियातन अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उन्हें मॉनीटर कर रही है।

एचएनसिंह चौराहे के पास गोविंदपुरी कालोनी में अनूप बंका का मकान है। तीन मंजिला मकान के निचले हिस्से में कपड़े का गोदाम है तो वहीं ऊपर के फ्लोर पर परिवार रहता है। गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी ऊपरी ताल पर रहने वाले परिवार को जब तक जानकारी हुई तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था।

खुद को आग से घिरा देख लोग बुरी तरह परेशान हो गए। इस बीच फायर ब्रिगेड सूचना दी गई। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने अग्निशमन विभाग को बुलाया दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू करने के साथ ही परिवार को रेस्क्यू कर बाहर निकला, आग की लपटों से तीन से चार लोगों हल्का फुल्का झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है।

