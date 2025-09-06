गोरखपुर के तीन मंजिला मकान में सुबह-सुबह लगी आग, रेस्क्यू किए गए 10 लोग; 4 झुलसे

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर 10 लोगों को बाहर निकाल लिया। चार लोग झुलस गए थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सभी खतरे से बाहर हैं। उन्हें एहतियातन अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

यूपी के गोरखपुर में सुबह-सुबह हादसा हो गया। यहां शहर के एचएनसिंह चौराहे के पास तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। इस हादसे में चार लोग झुलस गए हैं। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस मकान में आग लगने की यह घटना हुई है, उसके निचले हिस्से में कपड़े का गोदाम है। आग की शुरुआत इसी गोदाम से हुई थी। आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के वक्त करीब 10 लोग ऊपरी तल पर फंसे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर सभी 10 लोगों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान चार लोग झुलस गए थे। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। गनीमत रही कि सभी खतरे से बाहर हैं। उन्हें एहतियातन अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम उन्हें मॉनीटर कर रही है।

एचएनसिंह चौराहे के पास गोविंदपुरी कालोनी में अनूप बंका का मकान है। तीन मंजिला मकान के निचले हिस्से में कपड़े का गोदाम है तो वहीं ऊपर के फ्लोर पर परिवार रहता है। गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी ऊपरी ताल पर रहने वाले परिवार को जब तक जानकारी हुई तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था।