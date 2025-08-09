वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान हादसा, दीया गिरने से लगी आग, पुजारी समेत 7 झुलसे

वाराणसी स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार की देर शाम हादसा हो गया। मंदिर में आरती के दौरान अचानक से जलता हुआ दीपक गिर गया, जिससे मंदिर में आग लग गई।

यूपी के वाराणसी स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार की देर शाम हादसा हो गया। मंदिर में आरती के दौरान अचानक से जलता हुआ दीपक गिर गया, जिससे मंदिर में आग लग गई। हादसे के दौरान मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। आग से मंदिर के पुजारी समेत सात लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी झुलसे लोगों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की सूचना पाकर योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर अस्प्ताल पहुंचे और सभी का हालचाल जाना।

घटना चौक थाना क्षेत्र के संकठा गली में स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर की है। सावन के आखिरी दिन मंदिर में रूई से शृंगार किया गया था। शाम को आरती होनी थी, इसके लिए मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बताते हैं कि आरती के दौरान जलता हुआ दीपक गिर गया। जिससे रूई के शृंगार से सजे मंदिर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते मंदिर धधक उठा। आग से मंदिर के अंदर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में पुजारी समेत करीब सात लोग घायल हो गए। आनन-फानन में सभी झुलसे लोगों को एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल लाया गया। यहां से सभी को महमूरगंज स्थित जेएस मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया गया।