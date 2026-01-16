लखनऊ के बसंत कुंज योजना में लगी आग, लोगों ने बिल्डिंग से कूद कर बचाई जान

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में बसंत कुंज योजना में आग लग गई। बसंत कुंज योजना के ब्लॉक 39 में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत कुंज योजना के ब्लॉक-39 स्थित एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी इमारत घने काले धुएं से भर गई, जिससे वहां रह रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे। एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य लोग मदद के लिए चीखते रहे। स्थानीय फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

आग बुझाने के साथ-साथ व्यापक बचाव का कार्य जारी है। दमकलकर्मी सीढ़ियों और उपकरणों की मदद से ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आग मुख्य रूप से इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी बताई जा रही है, जहां से तेज लपटें और धुआं निकलता देखा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते हीं चीख-पुकार मच गई। लोग बालकनियों और खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन घना धुआं और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्राथमिकता है।