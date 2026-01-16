Hindustan Hindi News
लखनऊ के बसंत कुंज योजना में लगी आग, लोगों ने बिल्डिंग से कूद कर बचाई जान

राजधानी लखनऊ में बसंत कुंज योजना में आग लग गई। बसंत कुंज योजना के ब्लॉक 39 में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे।

Jan 16, 2026 04:57 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत कुंज योजना के ब्लॉक-39 स्थित एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी इमारत घने काले धुएं से भर गई, जिससे वहां रह रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे। एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य लोग मदद के लिए चीखते रहे। स्थानीय फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

आग बुझाने के साथ-साथ व्यापक बचाव का कार्य जारी है। दमकलकर्मी सीढ़ियों और उपकरणों की मदद से ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आग मुख्य रूप से इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी बताई जा रही है, जहां से तेज लपटें और धुआं निकलता देखा गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते हीं चीख-पुकार मच गई। लोग बालकनियों और खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन घना धुआं और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्राथमिकता है।

आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी विद्युत उपकरण में खराबी को आग का कारण माना जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

Up News UP News Today Lucknow News
