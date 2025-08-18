आगरा के होटल में लगी आग, एसी कंप्रेशर फटने की आशंका; मचा हड़कंप

जिस होटल में आग लगी वह आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के छीपीटोला में स्थित है। देर रात अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। लोग दौडकर वहां पहुंचे। इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को होटल में आग लगने की सूचना दी।

Fire breaks out in Agra hotel: यूपी के आगरा में रविवार की देर रात एक होटल में अचानक आग लग गई। आग, होटल के ऊपरी हिस्से में लगी। एसी कंप्रेशर फटने से इस आग के लगने की आशंका जताई जा रही है। शहर के होटल में आग की सूचना से फायर ब्रिगेड के अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मोके पर पहुंच गईं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेट की टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को होटल से बाहर निकाल लिया गया। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका।

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग का आकलन करने के बाद बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग चूंकि होटल के ऊपरी हिस्से में लगी थी इसलिए इसे बुझाने में टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद फायर ब्रिगेड, होटल से जुड़े लोगों और आसपास के रहने वालों ने कुछ राहत महसूस की।