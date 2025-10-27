लखनऊ में रेलवे अस्पताल के सर्वर में लगी आग, फायर फाइटर्स ने मरीजों की बचाई जान

संक्षेप: आग लगते ही अस्पताल का अलार्म बजा और चारों तरफ अफरातफरी मच गई। अस्पताल के अंदर धुआं भरने से मरीज घबराकर इधर-उधर भागने लगे। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में उत्तर रेलवे के हॉस्पिटल के सर्वर रूम में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। हाॉस्पिटल के पहले तल पर सर्वर रूम है। आग की ऊंची-ऊंची लपटें देख अस्पताल में अफरातफरी मच गई। बगल में स्थित क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीसी) में भर्ती 12 मरीजों को आनन-फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने मरीजों को सुरक्षित निकालकर सबकी जान बचाई। आग लगने की यह घटना सोमवार की सुबह साढ़े पांच बजे के करीब हुई।

आग लगते ही अस्पताल का अलार्म बजा और चारों तरफ अफरातफरी मच गई। अस्पताल के अंदर धुआं भरने से मरीज घबराकर इधर-उधर भागने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बुझा दी गई है। स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सर्वर रूम में लगी इस आग की चपेट में आकर अस्पताल के बिजली के तार और उपकरण भी जलने लगे थे।

फायर अलार्म ने किया सतर्क अस्पताल में आग लगते ही फायर अलार्म बजा और लोग सतर्क हो गए। फायर ब्रिगेड को तत्काल इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का काम तत्काल शुरू कर दिया। सर्वर रूम से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं। फायर फाइटर्स ने सुनिश्चित किया कि अस्पताल के अंदर कोई मरीज या कर्मचारी आग में न फंसा हो।