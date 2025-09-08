fir written in such a way that history sheeter saved from going to jail he got bail sub inspector line hazir फर्द ऐसी लिखी कि जेल जाने से बच गया हिस्ट्रीशीटर, उधर जमानत मिली; इधर दरोगा लाइन हाजिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जिस धारा में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस धारा के अनुरुप विवेचक ने फर्द ही नहीं तैयार की थी। लिहाजा हिस्ट्रीशीटर की रिमांड ही नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्रीशीटर को गोला कस्बे से दूर रहने की पुलिस ने हिदायत दी है। एसएसपी ने विवेचना में लापरवाही पर दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।

Ajay Singh गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाताMon, 8 Sep 2025 06:21 AM
व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूलने का आरोपित हिस्ट्रीशीटर पालन राय पुलिस की लापरवाही से जेल जाने से बच गया। यह खबर जैसे ही गोला कस्बे के व्यापारियों को लगी, दहशत में आ गए और चौराहे पर पुलिस पिकेट लगाने की मांग कर रहे हैं। पता चला कि जिस धारा में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस धारा के अनरुप विवेचक ने फर्द ही नहीं तैयार की थी लिहाजा हिस्ट्रीशीटर की रिमांड ही नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्रीशीटर को गोला कस्बे से दूर रहने की पुलिस ने हिदायत दी है। एसएसपी ने विवेचना में लापरवाही पर दरोगा राहुल आनंद को लाइन हाजिर कर दिया है।

गोला पुलिस ने दो सितम्बर को कस्बा के चंद चौराहे पर एक व्यापारी से गुंडा टैक्स मांगने के मामले में हिस्ट्रीशीटर पालन राय खिलाफ बीएनएस की धारा 308 (5), 352, 351 (3) के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। व्यापारी संजय गुप्ता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। मां विंध्यवासिनी ऑटोमोबाइल्स के नाम से कस्बे में संजय गुप्ता की दुकान है। गोला के बनकटा गांव का निवासी हिस्ट्रीशीटर पालन राय उनकी दुकान पर गया और चार लीटर मोबिल ले लिया।

पैसा मांगने पर उसने धमकी दी और कहा कि मैं गोला के सभी दुकानों से गुंडा टैक्स वसूलता हूं, पैसा नहीं दूंगा। व्यापारी ने इसकी सूचना व्यापार मंडल को दी। नाराज व्यापारी चंद चौराहा पर एकत्रित होकर थाने पर पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने पालन राय को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जब उसे कोर्ट में पेश करने ले गए तो विवेचना की लापरवाही का पालन राय को लाभ मिल गया और उसकी रिमांड ही नहीं बनी।

फर्द ऐसी लिखी कि 7 साल से नीचे की हो गई सजा

बीएनएस की धारा 308(5) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर जबरन वसूली करता है, तो 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, भले ही धमकी सफल न हुई हो। पालन राय पर मुकदमा तो इसी धारा में पुलिस ने दर्ज किया था लेकिन विवेचक ने कोर्ट में पेश करने के दौरान जो फर्द लिखी उसमें तीन साल तक के सजा का ही अपराध बन रहा था। सात साल के नीचे के सजा के अपराध में आरोपित की रिमांड नहीं बनती है।

