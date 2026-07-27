यूपी: पूर्व विधायक की बहू पर कसा शिकंजा, दर्ज हुई FIR; लगातार ठिकाने बदल रहा भाई

पूर्व विधायक का भाई पूरे घटना का मुख्य सूत्रधार है। मौजूदा समय में तैनाती बाराबंकी के त्रिलोकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में है। वह लम्बे समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। विजिलेंस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। फिर भी वह हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य घोटाले को लेकर विजिलेंस ने मुख्य आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की बहू और लिपिक भाई अजय श्रीवास्तव की पत्नी सविता पर मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले 17 जुलाई को हिंदुस्तान अखबार ने पूर्व विधायक के भाई की पत्नी के खाते में एक अरब का लेनदेन शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था। संज्ञान लेते हुए विजिलेंस ने छानबीन में मामला सही पाते हुए हिन्दुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल कम्पनी की प्रोपराइटर सविता श्रीवास्तव के खिलाफ शनिवार देर रात केस दर्ज कर लिया है। घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस ने मुकेश श्रीवास्तव और जिले में तैनात रहे लिपिक भाई अजय श्रीवास्तव से जुड़ी फर्मों की जांच में जुटी है। आरोप है कि इन फर्मों के जरिये करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की गई। पूर्व विधायक का भाई अजय श्रीवास्तव की तलाश जारी है। वह लगातार ठिकाने बदल रहा है।

विजिलेंस के जांच अधिकारी की मानें तो मुख्य आरोपी का भाई अजय पत्नी के नाम पर बनी फर्म में दूसरी फर्मों से पैसा ट्रांसफर करा रहा था। इसके पूरे साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पिता के नाम पर बनी आरपी कंस्ट्रक्शन फर्म से कुछ समय पूर्व आरोपी के भाई ने पत्नी सविता के नाम से बनी फर्म हिन्दुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल कम्पनी में एक मुश्त 60 लाख रुपये ट्रांसफर कराए थे। इसी तरह रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बनी फर्मों के साथ-साथ डमी फर्मों को हुए भुगतान की धनराशि भी आरोपी का भाई पत्नी के फर्म के खाते में ट्रांसफर करा रहा था।

बैंकिंग रिकॉर्ड खंगाल रही विजिलेंस, कई के बयान दर्ज पूरे वित्तीय अनियमितता को लेकर विजिलेंस वित्तीय और बैंकिंग अभिलेखों की पड़ताल कर रही है। सूत्रों की मानें तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ हो रही है। पूर्व विधायक के भाई की पत्नी के नाम पर केस दर्ज होने से जांच का दायरा और भी बढ़ा है। परिवार, रिश्तेदार और अन्य डमी फर्मों के जरिये स्वास्थ्य विभाग में घोर वित्तीय अनियमितता करने का मामला सामने आ रहा है। जांच से जुड़े अधिकारियों की मानें तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जल्द ही वे लोग फिर से बलरामपुर आकर कई लोगों से पूछताछ करेंगे।

नेपाल में छुपा भाई बदल रहा ठिकाने मुकेश श्रीवास्तव का लिपिक भाई अजय पूरे घटना का मुख्य सूत्रधार है। मौजूदा समय में तैनाती बाराबंकी के त्रिलोकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में है, जहां वह लम्बे समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। विजिलेंस उसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, फिर भी वह हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि पता चला है कि उसने नेपाल में शरण ले रखी है। सीडीआर के अनुसार वह पिछले दिनों से लगातार ठिकाने बदल रहा है।