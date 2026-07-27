Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी: पूर्व विधायक की बहू पर कसा शिकंजा, दर्ज हुई FIR; लगातार ठिकाने बदल रहा भाई

By Ajay Singh
संवाददाता, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

पूर्व विधायक का भाई पूरे घटना का मुख्य सूत्रधार है। मौजूदा समय में तैनाती बाराबंकी के त्रिलोकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में है। वह लम्बे समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। विजिलेंस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। फिर भी वह हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है।

fir registered on former mla s daughter in law vigilance searching brother
पूर्व विधायक की बहू पर कसा शिकंजा, दर्ज हुई FIR; लगातार ठिकाने बदल रहा भाई

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य घोटाले को लेकर विजिलेंस ने मुख्य आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की बहू और लिपिक भाई अजय श्रीवास्तव की पत्नी सविता पर मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले 17 जुलाई को हिंदुस्तान अखबार ने पूर्व विधायक के भाई की पत्नी के खाते में एक अरब का लेनदेन शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामले का खुलासा किया था। संज्ञान लेते हुए विजिलेंस ने छानबीन में मामला सही पाते हुए हिन्दुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल कम्पनी की प्रोपराइटर सविता श्रीवास्तव के खिलाफ शनिवार देर रात केस दर्ज कर लिया है। घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस ने मुकेश श्रीवास्तव और जिले में तैनात रहे लिपिक भाई अजय श्रीवास्तव से जुड़ी फर्मों की जांच में जुटी है। आरोप है कि इन फर्मों के जरिये करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की गई। पूर्व विधायक का भाई अजय श्रीवास्तव की तलाश जारी है। वह लगातार ठिकाने बदल रहा है।

विजिलेंस के जांच अधिकारी की मानें तो मुख्य आरोपी का भाई अजय पत्नी के नाम पर बनी फर्म में दूसरी फर्मों से पैसा ट्रांसफर करा रहा था। इसके पूरे साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पिता के नाम पर बनी आरपी कंस्ट्रक्शन फर्म से कुछ समय पूर्व आरोपी के भाई ने पत्नी सविता के नाम से बनी फर्म हिन्दुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल कम्पनी में एक मुश्त 60 लाख रुपये ट्रांसफर कराए थे। इसी तरह रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बनी फर्मों के साथ-साथ डमी फर्मों को हुए भुगतान की धनराशि भी आरोपी का भाई पत्नी के फर्म के खाते में ट्रांसफर करा रहा था।

ये भी पढ़ें:कहां तैनात हैं सबसे अधिक महिला एसएचओ? यूपी के इस जिले ने रिकॉर्ड किया अपने नाम

बैंकिंग रिकॉर्ड खंगाल रही विजिलेंस, कई के बयान दर्ज

पूरे वित्तीय अनियमितता को लेकर विजिलेंस वित्तीय और बैंकिंग अभिलेखों की पड़ताल कर रही है। सूत्रों की मानें तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ हो रही है। पूर्व विधायक के भाई की पत्नी के नाम पर केस दर्ज होने से जांच का दायरा और भी बढ़ा है। परिवार, रिश्तेदार और अन्य डमी फर्मों के जरिये स्वास्थ्य विभाग में घोर वित्तीय अनियमितता करने का मामला सामने आ रहा है। जांच से जुड़े अधिकारियों की मानें तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जल्द ही वे लोग फिर से बलरामपुर आकर कई लोगों से पूछताछ करेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी: कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलेगा UGC पे स्केल
ये भी पढ़ें:यूपी: नगर निगम का टैक्स विभाग हुआ ऐक्टिव, ऐसे होटल-रेस्टोरेंट होने जा रहे सील
ये भी पढ़ें:UP Rain: यूपी में मॉनसून फिर ऐक्टिव, 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

नेपाल में छुपा भाई बदल रहा ठिकाने

मुकेश श्रीवास्तव का लिपिक भाई अजय पूरे घटना का मुख्य सूत्रधार है। मौजूदा समय में तैनाती बाराबंकी के त्रिलोकपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में है, जहां वह लम्बे समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। विजिलेंस उसकी गिरफ्तारी के लिए अब तक कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, फिर भी वह हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि पता चला है कि उसने नेपाल में शरण ले रखी है। सीडीआर के अनुसार वह पिछले दिनों से लगातार ठिकाने बदल रहा है।

क्या बोले जांच अधिकारी

विजिलेंस के जांच अधिकारी विजय यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी पूर्व विधायक के लिपिक भाई के नाम पर बनी फर्म हिंदुस्तान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में घोर वित्तीय अनियमितता पाई गई है। इस आधार पर आरोपी के भाई अजय की पत्नी सविता श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे मामले में उसे आरोपी बनाया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।