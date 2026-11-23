जमीन बंधक होने पर भी कर दिया नामांतरण का आदेश, नायब तहसीलदार समेत तीन पर FIR दर्ज
एटा जिले में राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां दाखिल-खारिज में गुमराह करने के मामले में नायब तहसीलदार समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एटा, कार्यालय संवाददाता। जमीन के दाखिल खारिज मामले में वादकारी को गुमराह करने और कथित लापरवाही बरतने के आरोप में नायब तहसीलदार समेत तीन लोगों के खिलाफ थाना निधौली कलां में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि जमीन बंधक होने की जानकारी के बावजूद नामांतरण का आदेश पारित किया गया। शिकायत पर उच्चाधिकारियों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
थाना निधौली कलां क्षेत्र के गांव अहरमई निवासी शीलेंद्र पुत्र राजवीर सिंह ने इस संबंध में शिकायत की थी। उनका कहना है कि उन्होंने चार सितंबर को जितेंद्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह से जमीन का बैनामा कराया था। आरोप है कि बैनामे के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन पर दो लाख 40 हजार रुपये का ऋण ले लिया गया और जमीन बंधक हो गई।
आठ जनवरी 2025 को पिता से कराया था दानपत्र
शिकायत के अनुसार, राजस्व अभिलेखों में विक्रेता जितेंद्र सिंह का नाम दर्ज था। उन्होंने अपने पिता रामनाथ से आठ जनवरी 2025 को दानपत्र कराया था। इसी दानपत्र के आधार पर जितेंद्र सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था। बाद में दानपत्र में सुधार के लिए 15 मई 2026 को दस्तावेज पंजीकृत कराया गया और संबंधित गाटा भूमि का हिस्सा वापस किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन बंधक होने के कारण जितेंद्र सिंह को उसका बैनामा करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद दाखिल खारिज के लिए तहसील सदर में पत्रावली दायर की गई।
18 अगस्त 2026 को पारित कर दिया दाखिल-खारिज का आदेश
सुनवाई के लिए इसे नायब तहसीलदार निधौली कलां के न्यायालय में भेजा गया। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने जमीन बंधक होने का हवाला देकर दाखिल-खारिज से इनकार किया, लेकिन इसी तरह के एक अन्य मामले में सत्येंद्र सिंह बनाम रामनाथ के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 में 18 अगस्त 2026 को दाखिल-खारिज का आदेश पारित कर दिया। शासन में शिकायत के बाद उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच की। इसके आधार पर नायब तहसीलदार सतीश चंद्र समेत तीन के खिलाफ थाना निधौली कलां में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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