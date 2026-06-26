राम मंदिर दान से जुड़ी FIR 'धोखा', बड़े लोगों को बचाया जा रहा, अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप
अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में दर्ज एफआईआर को केजरीवाल ने धोखा बताया। उनका कहना है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को निशाना बनाया गया है।
Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राम मंदिर में दान के कथित गबन और आभूषणों की चोरी के मामले में दर्ज प्राथमिकी को धोखा करार दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद, आप के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के साथ मौजूद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने सभी की भलाई और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। केजरीवाल ने कहा, आज मैंने सभी की खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मैंने राम मंदिर में दान के गबन, बड़े घोटाले और भगवान को चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के संबंध में मैंने प्रार्थना की कि जो कोई भी इस 'महापाप' का दोषी है, उसे भगवान से कड़ी से कड़ी सजा मिले।
अयोध्या पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार शाम दर्ज प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह सिर्फ दिखावा और धोखा है। इस मामले में आठ छोटे कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया गया है। यह घोटाला इतने लंबे समय से चल रहा था। यह साफ़ है कि अकेले छोटे कर्मचारी इतने लंबे समय तक ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि 'इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सारा दोष इन छोटे कर्मचारियों पर मढ़ा जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल का सनातन रक्षक संघ ने किया विरोध
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या आगमन के दौरान सनातन रक्षक संघ और पंडा-पुरोहित समाज ने उनका विरोध किया। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके ठहराव के स्थान से राम मंदिर के गेट नंबर-11 की ओर काली झंडी दिखाने के लिए निकले हालांकि, प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को शुरुआत में ही रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहीं अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका, हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया तथा अरविंद केजरीवाल वापस जाओ सहित विभिन्न नारे लगाए। प्रदर्शन में पंडा-पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे मीडिया से बातचीत में सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए तथा राम मंदिर के स्थान पर अस्पताल और विद्यालय बनाने की बात कही थी, ऐसे लोगों का अयोध्या में विरोध किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।