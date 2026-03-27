आवास समिति के सचिव पर मुकदमा, खुद की बताकर 60 लाख में बेच दी दूसरे की जमीन

उत्तर प्रदेश में आवास समिति लिमिटेड के सचिव ने व्यवसायी की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाए। दस्तावेजों में खुद का मालिकाना हक दिखाया और 60 लाख रुपये में बेच कर रुपये हड़प लिए।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में कौशलपुरी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव ठाकुर सिंह मरनाल ने व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाए। दस्तावेजों में खुद का मालिकाना हक दिखाया और 60 लाख रुपये में बेच कर रुपये हड़प लिए। यह आरोप लगाते हुए व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव ने गोमतीनगर विस्तार थाने में सचिव ठाकुर सिंह मरनाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी के मुताबिक व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव सआदतगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 1996 में मां सुधा ने खरगापुर स्थित कौशलपुरी कालोनी में सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव ठाकुर सिंह मरनाल से 2400 स्क्वायल फीट का प्लाट खरीदा था। मां की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। जमीन पर उनका और बहन का हक हो गया। 20 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने प्लाट को बेचने के लिए सचिव से अनुबंध किया था। प्लाट का सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ था।

अनुबंध के अनुसार चार से सात अक्तूबर तक सचिव को 60 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उन्हें कई चेक दी। चेक के जरिए भुगतान नहीं हो सका। विरोध कर सचिव से रुपयों की मांग की तो वह टाल मटोल करने लगा। तफ्तीश कराई तो पता चला कि सचिव ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाकर 15 सितबंर 2024 को किसी बिल्डर की फर्म को बेच दिया। जमीन पर उसने खुद का मालिकाना हक दिखाया था। अंकुर ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। इसके बाद थाने में तहरीर दी। तफ्तीश के बाद आरोपी सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।