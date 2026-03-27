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आवास समिति के सचिव पर मुकदमा, खुद की बताकर 60 लाख में बेच दी दूसरे की जमीन

Mar 27, 2026 10:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में आवास समिति लिमिटेड के सचिव ने व्यवसायी  की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाए। दस्तावेजों में खुद का मालिकाना हक दिखाया और 60 लाख रुपये में बेच कर रुपये हड़प लिए।

आवास समिति के सचिव पर मुकदमा, खुद की बताकर 60 लाख में बेच दी दूसरे की जमीन

उत्तर प्रदेश की राजधानी में कौशलपुरी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव ठाकुर सिंह मरनाल ने व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाए। दस्तावेजों में खुद का मालिकाना हक दिखाया और 60 लाख रुपये में बेच कर रुपये हड़प लिए। यह आरोप लगाते हुए व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव ने गोमतीनगर विस्तार थाने में सचिव ठाकुर सिंह मरनाल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी के मुताबिक व्यवसायी अंकुर श्रीवास्तव सआदतगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 1996 में मां सुधा ने खरगापुर स्थित कौशलपुरी कालोनी में सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव ठाकुर सिंह मरनाल से 2400 स्क्वायल फीट का प्लाट खरीदा था। मां की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। जमीन पर उनका और बहन का हक हो गया। 20 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने प्लाट को बेचने के लिए सचिव से अनुबंध किया था। प्लाट का सौदा 60 लाख रुपये में तय हुआ था।

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अनुबंध के अनुसार चार से सात अक्तूबर तक सचिव को 60 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उन्हें कई चेक दी। चेक के जरिए भुगतान नहीं हो सका। विरोध कर सचिव से रुपयों की मांग की तो वह टाल मटोल करने लगा। तफ्तीश कराई तो पता चला कि सचिव ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाकर 15 सितबंर 2024 को किसी बिल्डर की फर्म को बेच दिया। जमीन पर उसने खुद का मालिकाना हक दिखाया था। अंकुर ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। इसके बाद थाने में तहरीर दी। तफ्तीश के बाद आरोपी सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मुख्यमंत्री का सचिव बताकर जालसाजों ने ठेकेदार से ठगे तीन लाख रुपये

वहीं खुद को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर जालसाजों ने एक ठेकेदार को टेंडर दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने ठेकेदार को कानपुर मेडिकल कॉलेज में टेंडर दिलाने का दावा किया था। टेंडर न मिलने पर ठेकेदार ने रुपयों की मांग तो जालसाजों ने उन्हें धमकाया। पीड़ित ने आईजीआरएस पर शिकायत की। शासन स्तर से मामले की जांच कराई गई। पीड़ित की तहरीर पर चिनहट पुलिस ने जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक पीड़ित ठेकेदार राकेश कुमार यादव मटियारी के शाहपुर में रहते हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि कुछ समय पहले उनका संपर्क अशोक कुमार मिश्रा और विजेंद्र प्रताप सिंह से हुआ। विजेंद्र ने बताया कि वह मुख्यमंत्री के यहां सचिव हैं। उसने ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज में टेंडर दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में तीन लाख रुपये भी ले लिया।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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