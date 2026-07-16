मौलाना जर्सिस अंसारी पर लखनऊ में FIR, भगवान श्रीकृष्ण को कहा था पांच वक्त का नमाजी
भगवान श्रीकृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताने वाले इटावा के मौलाना जर्सिस अंसारी के खिलाफ लखनऊ में ऐक्शन हुआ है। मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
भगवान श्रीकृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताने वाले इटावा के मौलाना जर्सिस अंसारी के खिलाफ बुधवार को हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। मौलाना जर्सिस अंसारी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस का कहना है कि जल्द मौलाना की गिरफ्तारी की जाएगी।
दोपहर करीब 12:30 बजे अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, नितिन चतुर्वेदी, सुमित कश्यप, मनू समेत अन्य पदाधिकारी मौलाना की फोटो कुचलते हुए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। शिशिर चतुर्वेदी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। शिशिर के मुताबिक, मौलाना जर्सिस अंसारी मूल रूप से इटावा का रहने वाला है। विगत दिनों झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान के दौरान मौलाना ने भगवान श्रीकृष्ण को पक्का मुसलमान और पांच वक्त का नमाजी बताते हुए टिप्पणी की थी।
मौलाना ने श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक की गलत व्याख्या की
मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपने भाषण के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का हवाला दिया। हालांकि श्लोक का मौलाना ने गलत व्याख्या की है। दरअसल, भगवद्गीता के जिस श्लोक का जिस संदर्भ में अर्थ समझाया वह गलत है। बताया जा रहा है कि मौलाना का यह बयान पुराना है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच फिर से मौलाना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।
मौलाना ने ऐसी टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की
आरोप है कि मौलाना जर्सिस अंसारी ने सनातन का अपमान करने के उद्देश्य से साजिश के तहत किया है। यह बेहद निंदनीय है। प्रभु राम-कृष्ण के इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का यह घोर अपमान है। इससे हिंदू आक्रोशित हैं। मौलाना जर्सिस अंसारी ने ऐसी टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौलाना की फोटो लगे कागज को जूतों से कुचला। इंस्पेक्टर ने हिंदू संगठन के लोगों को समझाकर शांत कराया। मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए।
जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी: एसीपी
हजरतगंज एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि मौलाना जर्सिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण पर गलत टिप्पणी की थी। यह आरोप लगाते हुए तहरीर मिली। वायरल वीडियो का परीक्षण किया गया। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। मौलाना जर्सिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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