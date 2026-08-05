मदरसा शिक्षकों को सैलरी में देरी पर FIR, सपा शासनकाल का विधेयक योगी सरकार ने लिया वापस
सपा सरकार में मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के नियमित भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक, 2016 पास करवाया गया था। अगर मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी का समय से भुगतान नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज करवाया जाएगा।
समाजवादी पार्टी सरकार में मदरसा शिक्षकों के वेतन संबंधी पास विवादित विधेयक को आखिरकार बुधवार को योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया। वर्ष 2016 में पास हुआ यह विधेयक कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों की वजह से कभी लागू नहीं हो सका था। विधानमंडल के दोनों सदनों से वापसी के बाद अब इस विवादित विधेयक का अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के नियमित भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पास करवाया गया था। इसमें व्यवस्था थी कि अगर मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह का समय से भुगतान नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
साथ ही मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच और पुलिसिया कार्रवाई की भी मनाही की व्यवस्था की गई थी। विधेयक में कुछ और भी बिंदु थे, जिन पर विवाद था। दोनों सदनों से पास होकर जब यह विधेयक तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास गया तो उन्होंने ऐसे प्रावधानों पर असंतुष्टि जताते हुए सहमति देने के बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया था।
राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसका परीक्षण करवाया। वहां भी आपत्तियों को जायज पाया गया। लंबे समय से विधेयक लंबित रहने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राज्यपाल की सहमति से विधेयक वापस लेने का सुझाव दिया था। बीते दिनों योगी कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने पर सहमति दे दी थी।
इसके बाद बुधवार को यह विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा गया, जहां इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास कर दिया गया। विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद भी तकरीबन 10 साल बाद भी संवैधानिक मंजूरी न मिलने की वजह से लागू नहीं हो सका था। हालांकि, अब इसके दोनों सदनों से वापस लिए जाने के बाद इस लंबित मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो गया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें