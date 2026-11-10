यूपी में बेसिक शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ सहायक पर एफआईआर, क्या है मामला

यूपी में बेसिक शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ सहायक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कर्नलगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि अनिल भूषण ने एक कर्मचारी की सर्विस बुक में जालसाजी की।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कर्नलगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में सचिव के पद पर तैनात रहने के दौरान अनिल भूषण ने एक कर्मचारी की सर्विस बुक में जालसाजी की। कर्मचारी के चिकित्सकीय अवकाश पर रहने के दौरान उसकी सर्विस बुक में बैक डेट से प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। जिस तिथि में एंट्री दिखाई गई, उस समय कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं चल रही थी।

शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव की तहरीर के मुताबिक, वर्ष 1995 से 2022 तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कार्यरत रहे। उन्होंने तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय पर सर्विस बुक में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक, वह एक मार्च से 31 मार्च 2021 तक चिकित्सकीय अवकाश पर थे। उनका अवकाश सक्षम अधिकारी ने 27 जुलाई 2021 को वेतन सहित मंजूर किया था। आरोप है कि इसी दौरान उनकी सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई।

शिकायत में कहा गया है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन प्रबंध सहायक से उनकी मूल सर्विस बुक और व्यक्तिगत फाइल लेकर वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय ने अपने पास रख ली थी जबकि, कार्यालय आदेश के मुताबिक, उस समय इष्टदेव उपाध्याय सिर्फ क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे। उनका प्रबंध अनुभाग से कोई संबंध नहीं था। शशि कुमार का दावा है कि 24 जून को जब उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी, तब उसमें कोई प्रतिकूल इंट्री नहीं थी। जुलाई में जब सर्विस बुक और फाइल वापस प्रबंध अनुभाग पहुंची तो उसमें 31 मार्च की तारीख से प्रतिकूल इंट्री दर्ज मिली। उनका आरोप है कि 24 जून से जुलाई के बीच यह हेरफेर की गई।

दस्तावेजों और कर्मचारियों के बयान की जांच आरोप है कि आरटीआई से मिली जानकारी में प्रतिकूल इंट्री से संबंधित आदेश नौ जुलाई 2021 को भेजा गया था, जबकि उस पर 31 मार्च 2021 की तारीख लिखी थी। आरोप है कि 15 जून 2021 को शासनादेश के तहत अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया था, लेकिन उन्होंने 29 जून को अपना कार्यभार सौंपा। इसी बीच 24 जून को उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कार्यालय के कई कर्मचारियों ने लिखित बयान देकर उनके साथ उत्पीड़न और सर्विस बुक में हेरफेर किए जाने की बात कही है। कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर दस्तावेजों और कर्मचारियों के बयान की जांच की जाएगी।