रिश्वत नहीं दी तो बदल दिया पैतृक खेत, किसान आत्महत्या मामले में चकबंदी अफसरों समेत 8 पर FIR

संक्षेप: हरदोई में किसान की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उपसंचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी और लेखपाल समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस आत्महत्या के लिए मजबूर करने में दर्ज किया गया है।

यूपी के हरदोई में किसान की आत्महत्या के मामले में शनिवार को पुलिस ने उपसंचालक चकबंदी (डीडीसी), बंदोबस्त अधिकारी (एसओसी) और लेखपाल समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस आत्महत्या के लिए मजबूर करने में दर्ज किया गया है। वहीं, कार्रवाई मृतक के पिता की शिकायत पर की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर नरकतरा निवासी कल्लू ने बेटे की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार कल्लू ने बताया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कानूनगो वीरपाल, बंदोबस्त अधिकारी पीसी उत्तम और उपसंचालक चकबंदी ज्ञानेश त्रिपाठी ने पैतृक खेत को यथावत रखने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर उनका पैतृक खेत गांव के ही एक अन्य व्यक्ति को दे दिया गया, जबकि उन्हें बदले में दूसरा खेत देने को कहा। बेटे राजकुमार उर्फ राजू ने विरोध किया।

वीडियो बनाने के बाद की आत्महत्या इसी मामले को लेकर 19 दिसंबर को गांव के ही कुछ लोगों ने राजू के साथ मारपीट कर दी। इससे आहत राजकुमार ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और अगले दिन 20 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। कल्लू की शिकायत पर शनिवार को पुलिस ने उपसंचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, लेखपाल और गांव के कुछ अन्य लोगों सहित कुल आठ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपों की गहन जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।