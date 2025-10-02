बहराइच में दो बच्चों की हत्या कर परिवार संग खुद को फूंकने के मामले में नया मोड़, 8 लोगों पर FIR दर्ज

बहराइच में में दो बच्चों की हत्याकर खुद परिवार संग जिंदा फूंकने के मामले में मृतक दो बच्चों में एक के चाचा ने आठ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर में मृतक वियज मौर्या और उसके खानदान के सात सदस्य शामिल हैं।

यूपी के बहराइच में बुधवार को हुए दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। राम गांव थाना क्षेत्र के टेपरहा ग्राम सभा के निंदूरपुरवा में दो बच्चों की हत्याकर खुद परिवार संग जिंदा फूंकने के मामले में मृतक दो बच्चों में एक के चाचा हीरालाल ने आठ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर में मृतक वियज मौर्या और उसके खानदान के सात सदस्य शामिल हैं। इनमें से पुलिस ने गुरुवार को दो और लोगों को हिरासत में लिया है। तीन पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे। उधर, मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दो बच्चों का अंतिम संस्कार निंदूरपुरवा गांव में हुआ तो मृतक विजय मौर्या, उसकी पत्नी और दो बच्चियों का अंतिम संस्कार बहराइच में ही कर दिया गया।

मृतक बच्चे के चाचा ने विजय पुत्र परमेश्वर,जितेंद्र पुत्र मिथलेश, बलराम पुत्र मिथलेश,बहादुर पुत्र अज्ञात, श्रवण पुत्र बहादुर, गुड्डू पुत्र बहादुर,मनोज पुत्र बहादुर,भगवान पुत्र अज्ञात को नराजद कराया है। हीरालाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि विजय मौर्या दो बच्चों सनी और सूरज को सुबह आठ बजे घर से बुलाकर ले गया था। लहसुन बुआई में काम नहीं करने को लेकर घर में उसने और उसके सहयोगियों ने मिलकर बच्चों को मार डाला। उधर इस पूरी घटना में छह लोगों की मौत हुई थी।