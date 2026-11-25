सिद्धार्थनगर के क्षेत्रीय सह-संयोजक और बढ़नी कस्बा निवासी प्रदीप कुमार ने तहरीर दी थी कि 21 नवंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे CHC बढ़नी के शिलान्यास कार्यक्रम में वह मंच पर थे। इस दौरान सांसद के साथ लगभग 50-60 लोग आए। इनमें से कई ऐसे लोग थे, जो अमूमन भाजपा के स्थानीय कार्यक्रमों में नहीं रहते।

सिद्धार्थनगर, हिटी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के शिलान्यास कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के सामने मंच पर मारपीट और भाजपा नेता पर कथित हमले के मामले में ढेबरुआ पुलिस ने छह नामजद और दो दर्जन अज्ञात पर जानलेवा हमले समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय सह-संयोजक की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। इस घटना की वजह से विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धार्थनगर की सियासत गरम हो गई है।

सिद्धार्थनगर के क्षेत्रीय सह-संयोजक और बढ़नी कस्बा निवासी प्रदीप कुमार ने तहरीर दी थी कि 21 नवंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे सीएचसी बढ़नी के शिलान्यास कार्यक्रम में वह मंच पर थे। विधायक विनय वर्मा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिक, सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद था। इस दौरान सांसद जगदंबिका पाल के साथ लगभग 50-60 लोग आए। इनमें से कई ऐसे लोग थे, जो अमूमन भाजपा के स्थानीय कार्यक्रमों में नहीं रहते। कार्यक्रम में सांसद का स्वागत हुआ, उस समय तक विधायक विनय वर्मा नहीं आए थे। अचानक सांसद के साथ आए अनिल अग्रहरि, सूर्य कुमार पाण्डेय उर्फ पहलवान, मुरारी सिंह, पंकज चतुर्वेदी, कैलाश, रिंकू पाल और अन्य लगभग दो दर्जन अज्ञात लोगों ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी और धमकाते हुए जान से मारने की नीयत से लात-घूंसों से मारने लगे। हमलावरों ने सांसद के समर्थन में नारे लगाते हुए उन्हें विधायक का समर्थक मानकर पीटा और रिंकू पाल ने गला दबाते हुए धमकी दी।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप सीएचसी के शिलान्यास कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के सामने मंच पर मारपीट के मामले में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय सह-संयोजक ने तहरीर में आरोप लगाया है कि जब उन्हें पीटा जा रहा था तब सांसद वहां उपस्थित थे। पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के अलावा वीडियो फुटेज से भी घटना की पुष्टि एवं आरोपित व्यक्तियों की पहचान में सहायता मिल सकती है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अनिल अग्रहरि पुत्र श्याम अग्रहरि निवासी औदही कला हाल मुकाम तुलसियापुर थाना ढेबरुआ, सूर्य कुमार पाण्डेय उर्फ पहलवान निवासी नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़, मुरारी सिंह निवासी सिद्धार्थनगर, पंकज चतुर्वेदी निवासी गौरा अलीदापुर थाना चिल्हिया, कैलाश निवासी सिद्धार्थनगर और रिंकू पाल निवासी सिद्धार्थनगर के अलावा करीब दो दर्जन अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। प्रभारी सीएमओ डॉ.प्रमोद कुमार ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित था। कार्यक्रम में सांसद और विधायक दोनों लोगों को आमंत्रित किया गया था।

यह था मामला यह विवाद बढ़नी में 21 नवंबर को आयोजित सीएचसी के शिलान्यास कार्यक्रम का है। वायरल वीडियो के मुताबिक, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल कार्यक्रम में पहुंचे। वह पब्लिक दीर्घा से गुजर रहे थे, इस दौरान कुछ लोग उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। तभी मंच पर माइक के जरिए अपना दल एस के क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा के समर्थन में एक व्यक्ति के नारा लगाने की आवाज आने लगी। इस बीच कुछ लोग मंच पर चढ़ गए और वहां बैठे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक प्रदीप कुमार से मारपीट शुरू कर दी।

सीएचसी के शिलान्यास कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के सामने मंच पर मारपीट के मामले में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर के क्षेत्रीय सह-संयोजक ने तहरीर में आरोप लगाया है कि जब उन्हें पीटा जा रहा था तब सांसद वहां उपस्थित थे। पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के अलावा वीडियो फुटेज से भी घटना की पुष्टि एवं आरोपित व्यक्तियों की पहचान में सहायता मिल सकती है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अनिल अग्रहरि पुत्र श्याम अग्रहरि निवासी औदही कला हाल मुकाम तुलसियापुर थाना ढेबरुआ, सूर्य कुमार पाण्डेय उर्फ पहलवान निवासी नगर पंचायत शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़, मुरारी सिंह निवासी सिद्धार्थनगर, पंकज चतुर्वेदी निवासी गौरा अलीदापुर थाना चिल्हिया, कैलाश निवासी सिद्धार्थनगर और रिंकू पाल निवासी सिद्धार्थनगर के अलावा करीब दो दर्जन अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। प्रभारी सीएमओ डॉ.प्रमोद कुमार ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित था। कार्यक्रम में सांसद और विधायक दोनों लोगों को आमंत्रित किया गया था।