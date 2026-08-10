अतीक के बेटे अली की पुलिस वैन के पीछे रही 21 प्राइवेट गाड़ियों पर FIR, रास्ते में हुआ ये कांड

अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उमर को लखनऊ जेल तो अली को झांसी जेल से प्रयागराज ले जाया गया था। दोनों को पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया लेकिन इस दौरान कई प्राइवेट गाड़ियां भी पीछे-पीछे चल रही थीं। अब इन गाड़ियों पर केस हुआ है। इनसे संबंधित आरोप सामने आए हैं।

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल में बंद उमर और झांसी जेल में बंद अली को प्रयागराज ले जाया गया था। इन दोनों को जब पुलिस की गाड़ियों के काफिले से ले जाया जा रहा था तो साथ में कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही थी। अब दोनों के काफिले में शामिल गाड़ियों से जुड़े कांड सामने आए हैं। कल आरोप लगा था कि उमर के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों ने दो टोल प्लाजा (प्रयागराज के नवाबगंज और प्रतापगढ़ के हथगवां थाना क्षेत्र के कोटिला अख्तियारी)के बैरियर तोड दिए और कर्मचारियों से बदसलूकी की तो वहीं अली के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों ने फतेहपुर के कटोघन और बड़ौरी टोल पर ऐसा ही कुछ किया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है।

अली की पुलिस वैन के पीछे चल रही 21 गाड़ियों में सवार लोगों पर अतीक अहमद के नाम का हवाला देकर टोलकर्मियों को धमकाने और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के आरोप में एफआईआर हुई है। आठ अगस्त को अतीक के बेटे अली को झांसी से प्रयागराज ले जाते समय पुलिस काफिले के पीछे ये निजी वाहन चल रहे थे। आरोप है कि कटोघन और बड़ौरी टोल पर यह वाहन बिना टोल दिए कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करते हुए निकले। दोनों टोल प्रबंधकों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बड़ौरी टोल प्लाजा के प्रबंधक जितेंद्र सिंह ने बताया कि आठ अगस्त को दोपहर करीब ढाई बजे टोल बूथ नंबर छह से वाहनों का एक काफिला निकला। उस समय माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को पुलिस अभिरक्षा में झांसी से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। पुलिस स्कार्ट की सरकारी गाड़ियों के पीछे कई निजी वाहन चल रहे थे। काफिले के वाहन चालकों ने तेज रफ्तार में बिना टोल दिए बूथ पार करने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो वाहन सवार लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्हें जान से मारने की नीयत से वाहनों को उनकी तरफ दौड़ाया गया, जिससे वे किनारे हटकर अपनी जान बचाकर भागे। इसी दौरान वाहन सवारों ने खुद को अतीक अहमद के आदमी बताते हुए धमकाया और जनाजे में जाने की बात कही।

इसी काफिले के कटोघन टोल प्लाजा पहुंचने पर भी विवाद हुआ। यहां के सहायक टोल मैनेजर सोनू सिंह ने बताया कि शाम करीब पौने चार बजे लेन नंबर नौ पर तैनात शिफ्ट इंचार्ज संजू कुमार यादव और बूथ इंचार्ज सनी कुमार सविता ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया। सभी वाहन सवार एक राय होकर गाली-गलौज करने लगे और अतीक के आदमी होने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने भागकर जान बचाई। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि कटोघन टोल मैनेजर की तहरीर पर 11 और बड़ौरी टोल मैनेजर की तहरीर पर 10 वाहन चालकों और उन पर बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वाहनों की पहचान हो गई है। सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

उमर के काफिले की गाड़ियों पर भी ऐसा ही आरोप वहीं, लखनऊ जेल से पुलिस कस्टडी में प्रयागराज ले जाए जा रहे उमर के काफिले में शामिल वाहनों पर भी दो टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप लगे हैं। नवाबगंज टोल प्लाजा पर शनिवार अपराह्न करीब 3:50 बजे उमर अहमद को लेकर जा रही प्रिजन वैन के पीछे दर्जनों निजी वाहन पहुंचे। टोल बूथ पर शुल्क लेने के लिए बैरियर बंद किए जाने पर काफिले में शामिल वाहन चालकों ने कथित तौर पर बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों के रोकने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तेज गति से वाहन दौड़ाकर कर्मचारियों को कुचलने के प्रयास की बात भी तहरीर में कही गई है। सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की तहरीर पर 28 से अधिक वाहनों के नंबरों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है।