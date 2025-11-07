अखिलेश यादव के करीबी यूपी लोकसेवा आयोग के चर्चित पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR, क्या आरोप

संक्षेप: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ मैनपुरी के घिरोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अनिल यादव मैनपुरी के चित्रगुप्त महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ ही सैफई परिवार के करीबी माने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ मैनपुरी के घिरोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अनिल यादव मैनपुरी के चित्रगुप्त महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ ही सैफई परिवार के करीबी माने जाते हैं। मैनपुरी में कोसमा मुसलमन के प्रधान की तरफ से अनिल याादव के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार कोसमा मुस्लमीन के प्रधान अखिलेश ने थाना घिरोर में तहरीर देकर कहा कि अनिल यादव, अरमान, आमिर, सद्दाम और अतुल कुमार ने ग्राम पंचायत द्वारा नाले को खोलने के कार्य का विरोध किया और डिग्री कॉलेज में बंद करने का प्रयास किया। इन लोगों ने उन्हे जान से मारने की कोशिश की। अखिलेश प्रधान की तहरीर पर अनिल यादव सहित पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि कोसमा मुसलमन ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक महावद्यिालय संचालित है। महावद्यिालय के पास से एक खारजा (नाला) निकला है। इस खारजा से सैकड़ों बीघा में फैले चारागाह का पानी बाहर निकलता है। अनिल यादव और उनके साथियों ने खारजा पर सीसी डलवा दी। प्रधान का कहना है कि नाला बन्द होने से किसानों की सेकड़ों बीघा फसल पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाने से बर्बाद हो जायेगी।