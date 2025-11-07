Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFIR against the famous former chairman of UP Public Service Commission, a close aide of Akhilesh Yadav. What allegations
अखिलेश यादव के करीबी यूपी लोकसेवा आयोग के चर्चित पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR, क्या आरोप

अखिलेश यादव के करीबी यूपी लोकसेवा आयोग के चर्चित पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ FIR, क्या आरोप

संक्षेप: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ मैनपुरी के घिरोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अनिल यादव मैनपुरी के चित्रगुप्त महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ ही सैफई परिवार के करीबी माने जाते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 01:13 PMYogesh Yadav मैनपुरी वार्ता
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ मैनपुरी के घिरोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अनिल यादव मैनपुरी के चित्रगुप्त महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ ही सैफई परिवार के करीबी माने जाते हैं। मैनपुरी में कोसमा मुसलमन के प्रधान की तरफ से अनिल याादव के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार कोसमा मुस्लमीन के प्रधान अखिलेश ने थाना घिरोर में तहरीर देकर कहा कि अनिल यादव, अरमान, आमिर, सद्दाम और अतुल कुमार ने ग्राम पंचायत द्वारा नाले को खोलने के कार्य का विरोध किया और डिग्री कॉलेज में बंद करने का प्रयास किया। इन लोगों ने उन्हे जान से मारने की कोशिश की। अखिलेश प्रधान की तहरीर पर अनिल यादव सहित पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में NDA के जीतने पर भी नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अखिलेश यादव का दावा

गौरतलब है कि कोसमा मुसलमन ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक महावद्यिालय संचालित है। महावद्यिालय के पास से एक खारजा (नाला) निकला है। इस खारजा से सैकड़ों बीघा में फैले चारागाह का पानी बाहर निकलता है। अनिल यादव और उनके साथियों ने खारजा पर सीसी डलवा दी। प्रधान का कहना है कि नाला बन्द होने से किसानों की सेकड़ों बीघा फसल पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाने से बर्बाद हो जायेगी।

प्रधान ने किसानों के हित में खारजा खोलने का काम शुरू किया। इसी बात से नाराज अनिल यादव और अन्य आरोपियों ने प्रधान को फोन कर मौके पर बुलाया और जान से मारने की कोशिश की। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत के चारागाह पर अवैध कब्जा करने वालों पर भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। फ़िलहाल इस हाइप्रोफाइल मामले में एफआईआर दर्ज हो गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने कहा कि मामले में पुलिस जांच कर रही है।