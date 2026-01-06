अगवा कर 20 लाख वसूलने में थानेदार और दारोगा पर FIR, जांच में खुली पुलिसिया गुंडई की पोल

संक्षेप: यूपी में अगवा कर 20 लाख वसूलने में थानेदार और दारोगा समेत सात पर ऐक्शन हुआ। गुहार के बाद बिठाई गई जांच में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने एफआईआर के लिए आदेश दिए।

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में खाकी ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। युवक को अगवा कर 20 लाख रुपये वसूलने और उसके बाद भी गांजा में जेल भेजने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने अतर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एसआई और चार सिपाहियों सहित मुखबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद दिए हैं।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी कमालुद्दीन पुत्र हाजी ताहिर ने मामले में कहीं सुनवाई न होने पर 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने अतर्रा थाने से रिपोर्ट मांगी। फर्जी रिपोर्ट लगाने पर न्यायालय ने वाद निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने उच्चाधिकारियों और मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद आयोग के आदेश पर एसपी ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र व नरैनी सीओ अंबुजा त्रिवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की। एसआईटी की जांच में थानाध्यक्ष सहित सभी सात लोग दोषी पाए गए। पीड़ित ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए तीन अक्टूबर 2025 को फिर थाना व पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की अर्जी दी। पर कार्रवाई नहीं हुई।