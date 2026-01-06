Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsFIR against SHO and Sub Inspector for kidnapping and extorting 20 lakh rupees, investigation exposes police brutality
अगवा कर 20 लाख वसूलने में थानेदार और दारोगा पर FIR, जांच में खुली पुलिसिया गुंडई की पोल

संक्षेप:

यूपी में अगवा कर 20 लाख वसूलने में थानेदार और दारोगा समेत सात पर ऐक्शन हुआ। गुहार के बाद बिठाई गई जांच में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने एफआईआर के लिए आदेश दिए।

Jan 06, 2026 12:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में खाकी ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। युवक को अगवा कर 20 लाख रुपये वसूलने और उसके बाद भी गांजा में जेल भेजने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने अतर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एसआई और चार सिपाहियों सहित मुखबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद दिए हैं।

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी कमालुद्दीन पुत्र हाजी ताहिर ने मामले में कहीं सुनवाई न होने पर 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने अतर्रा थाने से रिपोर्ट मांगी। फर्जी रिपोर्ट लगाने पर न्यायालय ने वाद निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने उच्चाधिकारियों और मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद आयोग के आदेश पर एसपी ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र व नरैनी सीओ अंबुजा त्रिवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की। एसआईटी की जांच में थानाध्यक्ष सहित सभी सात लोग दोषी पाए गए। पीड़ित ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए तीन अक्टूबर 2025 को फिर थाना व पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की अर्जी दी। पर कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद पीड़ित ने फिर कोर्ट का सहारा लिया। विशेष न्यायाधीश (डकैती) गगन कुमार भारती ने अतर्रा थानाध्यक्ष को सुसंगत धाराओं में तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद सिंह, एसआई सुधीर कुमार चौरसिया, हे.कांस्टेबल महेश्वर प्रसाद, आरक्षी अंकित वर्मा व अरमान अली व अखिलेश सहित मुखबिर खास बउवा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
