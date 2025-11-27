Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFIR against seven for comment on Bageshwar Baba Dhirendra Shastri case also filed against two women in orai
बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी में सात पर एफआईआर, दो महिलाओं पर भी केस

बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी में सात पर एफआईआर, दो महिलाओं पर भी केस

संक्षेप:

उरई में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और जाति विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Thu, 27 Nov 2025 09:09 PMDinesh Rathour कालपी(उरई)
share Share
Follow Us on

यूपी के उरई में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और जाति विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संविधान दिवस पर भीम आर्मी ने कांशीराम कॉलोनी में 26 नवम्बर को एक कार्यक्रम किया। इसमें संविधान के कसीदे पढ़ते-पढ़ते किरण चौधरी नामक महिला ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिन्दू राष्ट्र बनाए जाने का सपना देख रहे हैं। जो कभी सच नहीं हो सकता। जातिवाद मिटाना होगा। इसके अलावा वक्ताओं ने जाति विशेष के लिए अभद्र टिप्पणी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माहौल बिगड़ने लगा तो मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शान्त करा दिया। गुरुवार को जब इस मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासन हरकत में आया और टरननगँज चौकी इन्चार्ज सुरेश चंद्र की तहरीर पर मौनी शाक्या आजाद, अखण्ड प्रताप सिंह, कुलदीप कुलकर्णी, आनन्द कुमार, संजीव कुमार के अलावा कार्यक्रम आयोजक चर्चित महिला रज्जो उर्फ राजरानी तथा कार्यक्रम में नफरती भाषण देने वाली किरण चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रम्ह तिवारी ने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:इन लोगों की तलाश में योगी सरकार, 4 जिलों में चलेगा अभियान, डीएम को निर्देश
ये भी पढ़ें:सीएम योगी को फाजिलनगर का नाम बदलने का क्यों करना पड़ा ऐलान? सामने आए ये प्रमाण
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Dhirendra Shastri UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |