बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी में सात पर एफआईआर, दो महिलाओं पर भी केस
उरई में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और जाति विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के उरई में संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और जाति विशेष के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संविधान दिवस पर भीम आर्मी ने कांशीराम कॉलोनी में 26 नवम्बर को एक कार्यक्रम किया। इसमें संविधान के कसीदे पढ़ते-पढ़ते किरण चौधरी नामक महिला ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिन्दू राष्ट्र बनाए जाने का सपना देख रहे हैं। जो कभी सच नहीं हो सकता। जातिवाद मिटाना होगा। इसके अलावा वक्ताओं ने जाति विशेष के लिए अभद्र टिप्पणी की।
माहौल बिगड़ने लगा तो मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शान्त करा दिया। गुरुवार को जब इस मामले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो प्रशासन हरकत में आया और टरननगँज चौकी इन्चार्ज सुरेश चंद्र की तहरीर पर मौनी शाक्या आजाद, अखण्ड प्रताप सिंह, कुलदीप कुलकर्णी, आनन्द कुमार, संजीव कुमार के अलावा कार्यक्रम आयोजक चर्चित महिला रज्जो उर्फ राजरानी तथा कार्यक्रम में नफरती भाषण देने वाली किरण चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रम्ह तिवारी ने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।