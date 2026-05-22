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सपा सांसद इकरा हसन पर FIR; सड़क जाम करने और धरने पर पुलिस का ऐक्शन, जानें पूरा मामला

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सहरानपुर
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सहारनपुर में समर्थकों सहित धरना देने के मामले में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इकरा हसन के अलावा 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है।

सपा सांसद इकरा हसन पर FIR; सड़क जाम करने और धरने पर पुलिस का ऐक्शन, जानें पूरा मामला

सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ सहारनपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इकरा हसन पर डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर सदर बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में मांगेराम कश्यप शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।

सड़क पर जाम और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले एक विवाद को लेकर सपा सांसद अपने समर्थकों के साथ डीआईजी दफ्तर पहुंची थीं। वहां सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए वह धरने पर बैठ गई थीं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और समर्थकों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी और सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ था। जिसकी जांच जारी है।

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समर्थकों के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंची थीं इकरा हसन

दरअसल शामली जिले के दशाले गांव निवासी मोनू कश्यप की 21 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद वे लगातार न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर 19 मई को सपा सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार और अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचीं। आरोप है कि डीआईजी ने पीड़ित पक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं सुना। इसके बाद इकरा हसन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं।

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10 मिनट तक पुलिस हिरासत में रहीं इकरा हसन

सपा सांसद का आरोप है कि कुछ देर बाद एक महिला इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं और उन्हें महिला थाने ले जाया गया। इकरा हसन का कहना है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक महिला थाने में हिरासत में रखा गया। इस दौरान थाने के बाहर भारी भीड़ जमा रही और पुलिस-प्रशासन के साथ सांसद की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गुस्से में सांसद ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।

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पुलिस ने 5 लोगों को जेल भेजा था

वहीं पुलिस ने शांति भंग की आशंका में पांच लोगों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया। जेल भेजे गए लोगों में मांगेराम कश्यप के अलावा अनुज, अजय, शिशपाल और तेजपाल के नाम शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

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