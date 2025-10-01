गायत्री प्रजापति पर हमला करने वाले बंदी के खिलाफ FIR, आरोपी को हाई सिक्योरिटी बैरक में डाला गया

जेल प्रशासन ने सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला करने वाले हत्यारोपी बंदी विश्वास प्रजापति के खिलाफ बुधवार को गोसाईंगंज थाने में मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

जेल प्रशासन ने सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला करने वाले हत्यारोपी बंदी विश्वास प्रजापति के खिलाफ बुधवार को गोसाईंगंज थाने में मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी बंदी को जेल अस्पताल से हटाकर हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद करा दिया। साथ ही जेल अस्पताल की निगरानी बढ़ा दी है। यहां दो अतिरिक्त जेलकर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा डीजी जेल के निर्देश पर मामले की जांच करने पहुंचे रेंज डीआईजी ने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जेलकर्मी, गायत्री को पीटने वाले बंदी समेत तीन अन्य बंदियों के बयान लिए। जांच में प्रथम दृष्टतया गायत्री और बंदी के बीच कहासुनी से उपजे विवाद की बात सामने आई। डीआईजी ने अस्पताल में गायत्री को मुहैया कराए गए इलाज से जुड़े दस्तावेज, एक्सरे और सीसी कैमरे खंगाले।

लखनऊ परिक्षेत्र डीआईजी डॉ. राम धनी बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे मामले की जांच करने जिला जेल पहुंचे। उन्होंने गायत्री पर वार करने वाली रॉड देखी। करीब चार घंटे जेल में रहे डीआईजी ने सीसी कैमरे में घटना के पूर्व से लेकर बाद की फुटेज देखी। डीआईजी का कहना है कि गायत्री और बंदी के बीच कहासुनी हुई थी। पूर्व मंत्री के अपशब्द कहे जाने से आक्रोशित बंदी ने अलमारी की पतली रॉड से हमला किया था। केजीएमयू ट्रामा में एक्सरे, सिटी स्कैन जांच रिपोर्ट में गायत्री के सिर व शरीर के अन्य किसी अंग में कोई गहरी चोट नहीं आई है। फूटे सिर का उपचार चल रहा है। विभागीय जांच की जा रही है।

यह है मामला मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे जेल अस्पताल में भर्ती गायत्री ने सफाई करने वाले बंदी विश्वास से पानी मांगा। आने में थोड़ी देरी होने पर गायत्री ने उससे तल्खी से बोल दिया। इस पर भड़के बंदी विश्वास ने पास ही पड़ी अलमारी की पतली लोहे की रॉड से गायत्री के सिर व हाथ पर ताबड़तोड़ प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। डॉक्टर, जेलकर्मी व दूसरे बंदियों ने गायत्री को बचाया। डॉक्टर ने गायत्री के सिर से बह रहे खून को साफ कर सिर पर टांके लगाकर मरहम पट्टी की। एक्सरे भी किया। इसके बाद जेल अधिकारियों ने गायत्री को एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजकर भर्ती कराया।

जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आरके जायसवाल ने बताया, सर्किल जेलर राजेश की ओर से गोसाईंगंज थाने में गायत्री पर हमला करने वाले बंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी बंदी को अस्पताल से हटाकर दूसरी बैरक में शिफ़्ट कर दिया है। केजीएमयू में भर्ती गायत्री तबीयत ठीक है। रेंज डीआईजी ने जेल आकर मामले की जांच की और बयान लिए।

गायत्री प्रजापति को लगे 18 टांके, खतरे से बाहर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की तबीयत स्थिर बनी हुई है। सीटी स्कैन समेत दूसरी जरूरी जांचें कराई गई हैं। शरीर के अलग-अलग अंगों में करीब 18 टांके लगाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। 61 वर्षीय गायत्री प्रजापति को मंगलवार रात घायल अवस्था में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ट्रॉमा सर्जरी विभाग में उनका इलाज चल रहा है। जेल में मारपीट की घटना में उनके सिर, हाथ व शरीर के दूसरे अंगों में चोटें लगी हैं। केजीएमयू सूत्रों की मानें तो शरीर में जो भी चोटें आई हैं, वे बेहद मामूली हैं। त्वचा के ऊपरी हिस्से में घाव हो गए हैं। तीन से पांच दिन एंटीबायोटिक दवाएं चलेंगी। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि मरीज गायत्री प्रजापति का तत्काल सीटी स्कैन सहित सभी आवश्यक जांचें की गईं। सम्बन्धित चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया। वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर है। वह पूर्णतः खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि शरीर के विभिन्न अंगों में लगभग 18 टांके लगाए हैं।

गायत्री को भर्ती करने का दबाव केजीएमयू में गायत्री को भर्ती रखने के लिए डॉक्टरों पर दबाव आने लगा है। अब तक डॉक्टर व अधिकारियों के पास गायत्री को भर्ती रखने के लिए कई फोन कॉल भी आ चुके हैं।