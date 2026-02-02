आयुष्मान कार्ड के लिए भेजी फोटो और गंवा दी करोड़ों की जमीन; कानपुर में लॉयर्स के पूर्व महामंत्री समेत 5 पर FIR

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

कानपुर पुलिस ने लायर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री समेत पांच लोगों के खिलाफ करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने बहाने से पीड़ित की फोटो लेकर जमीन के फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर से रजिस्ट्री करा ली।

Feb 02, 2026 08:58 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर की पनकी पुलिस ने लायर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने बहाने से पीड़ित की फोटो लेकर जमीन के फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर से रजिस्ट्री करा ली।

इसके अलावा पीड़ित के पिता को भी इलाज के नाम पर महज साढ़े सात लाख रुपये देकर करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली। पनकी के ग्राम पतेहुरी निवासी जयपाल सिंह ने बताया कि सन 2018 से 2024 के बीच में जरौली फेज-1 बर्रा निवासी राम बहादुर सिंह ने साथियों भानु प्रताप सिंह, अंकित सिंह और आनंद विहार नौबस्ता निवासी लायर्स के पूर्व महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर आराजी संख्या 128 और आराजी संख्या 19 की करीब 7.25 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इसके बदले पिता को महज साढ़े सात लाख रुपये दिए। कुछ जमीन उन पर और पिता पर दबाव डालकर सस्ते में लिखवा ली तो कुछ धोखे से हड़प ली।

जयपाल का आरोप है कि 2024 में इन लोगों ने उनकी पत्नी रीना सिंह से आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने व्हाट्सएप पर उनकी फोटो मंगा ली। आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में फर्जी हस्ताक्षर और फोटो लगाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करीब सात बीघा जमीन अपने नाम करा ली। जमीन का बंटवारा होने पर उन्हें पता चला कि जमीन किसी और के नाम हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने पनकी थाने में शिकायत की। इसके बाद पनकी पुलिस ने चार नामजद और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

पिता की बीमारी का फायदा उठाकर बनाया शिकार

पीड़ित जयपाल ने बताया पिता भगवान सिंह को हार्ट, टीबी और पैरालाइज की बीमारी थी। बीमारी का फायदा उठाकर आरोपितों ने पिता को फंसा लिया। इलाज के नाम पर किस्तों में मामूली रकम देकर करोड़ों की जमीन हड़प ली।

दो अधिवक्ताओं समेत छह पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट

महिला ने अधिवक्ता समेत छह लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की है। पति की मौत के बाद मुआवजे की रकम में से 2.99 लाख खाते से पार कर दिए। पुलिस कमिश्नर के आदेश पुर पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। झांसी के बराटा नई बस्ती की पूजा देवी केे पति स्व. रमाकान्त त्रिवेदी रोडवेज में कर्मचारी थे। 23 सितंबर 2014 को दुर्घटना में पति की मौत हो गई। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त सर्वोदयनगर में वाद दाखिल किया। कानपुर के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह चंदेल, उनके जूनियर संजय बाजपेई को नियुक्त किया। 30 मार्च 2017 को 788240 क्षतिपूर्ति राशि उन्हें, चार बच्चों और सास को देने का आदेश हुआ।

अधिवक्ताओं ने उनका और सास का खाता यूको बैंक बार एसोसिएशन शाखा में खुलवाया। सास के खाते से फीस के एक लाख निकाल लिए। खाते में 2.94 लाख थे। इसके बाद वह झांसी चली गईं। जुलाई 2025 को अधिवक्ताओं से पासबुक और एफडी मांगी तो मना कर दिया। जब बैंक से पासबुक व स्टेटमेंट निकलवाया तो जानकारी हुई 2017 से 2019 के बीच फर्जी हस्ताक्षर से चेकबुक जारी कराई। खाते से 299700 निकाले गए। मनोज कुमार, संदीप सिंह, पुष्पा देवी, अधिवक्ता संजय बाजपेई पर आरोप है।

