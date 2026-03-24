मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का…, बेतुके बोल पर AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली पर FIR

23 मार्च को एक फार्म हाउस में AIMIM के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महताब चौहान ने ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा था, यूपी में हमें 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो फिर मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के हापुड़ रोड पर 23 मार्च को आयोजित ईद मिलन समारोह के दौरान एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का बेतुका बयान उन पर भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लोहिया नगर थाने में हाजी शौकत अली और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था, यूपी में हमें 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो फिर मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा। उन्होंने मस्जिद-मदरसों की हिफाजत के लिए एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाने की भी अपील की थी।

लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 23 मार्च को एक फार्म हाउस में एआईएमआईएम के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महताब चौहान ने ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने इस समारोह को यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज बताया है। शौकत ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिसे आपने 111 सीटें दीं, वह भी खामोश है। आगे कहा कि मुझे 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो। मैं वादा करता हूं कि यूपी में किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा, तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा।

हाजी शौकत ने मेरठ के एसएसपी के सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त करने और लाइसेंस निरस्त करने वाले बयान पर भी निशाना साधा। बोले, मेरठ के कप्तान को रामनवमी के जुलूस के समय भी मस्जिद के सामने नागिन डांस करने वाले के पैर में गोली मारने का बयान देना चाहिए। शौकत का ये बयान मंगलवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने बिजली बंबा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर शौकत अली के साथ ही आयोजक महताब चौहान, शहर अध्यक्ष इमरान अंसारी, फहीम समेत कुछ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।